21h01 - Assunção Cristas: "Tomei a decisão de não me recandidatar"







A líder do CDS-PP reconheceu o resultado negativo e pediu a realização de um congresso antecipado. Assunção Cristas anunciou ainda que não se vai recandidatar à liderança do partido.







Assunção Cristas felicitou o Partido Socialista pela vitória nestas eleições. No discurso de reação a este resultado, a líder do CDS-PP diz que o partido "teve uma posição forte" ao longo dos últimos quatro anos. "Sentimos que fomos uma voz isolada no Parlamento", salientou.





Cristas falou ainda do projeto que o CDS-PP construiu para o país, que "claramente não foi aceite" nestas eleições.







Perante este resultado, Assunção Cristas anunciou que pediu a realização de um congresso antecipado e que não se vai recandidatar







"Tomei a decisão de não me recandidatar", anunciou a líder do CDS-PP.







Nestas eleições, o CDS-PP terá obtido entre 3 a 5 por cento dos votos, ficando apenas com 4 a 6 deputados na Assembleia da República.







21h00 - Livre quer esquerda a assumir "responsabilidades de governação"





Rui Tavares reagiu com cautela com as projeção que apontam para a eleição de um deputado do Livre.







No entanto, afirma que há dados encorajadores com os resultados que tinham chegado das assembleias de vota àquela hora.







Rui Tavares assegura que o partido quer falar com toda a esquerda, para a esquerda "assuma as suas responsabilidades de governação".













O líder do Livre considera que a eleição de, pelo menos, uma deputada, Joacine Moreira - como dizem as projeções - é "histórica".







O Livre estabelece a justiça social, a justiça ambiental e uma nova estratégia de futuro do país como as prioridades.



Rui Tavares argumenta que "não há nenhum partido que faça o que o Livre fez", lembrando que o partido gastou apenas 10 mil euros na campanha.







20h46 - PSD saúda vitória do PS







O vice-presidente do PSD David Justino saudou hoje o Partido Socialista pela vitória nas eleições legislativas, com base nas várias projeções televisivas.













"Quero começar por saudar o PS pela vitória que estas projeções anunciam", afirmou David Justino.



Ainda assim, o dirigente social-democrata deixou um conselho: "Gostaria de chamar a atenção que o excesso de triunfalismo poderá ser pouco avisado".



No que toca ao PSD, não vai assumir a postura "ridícula" de cantar vitória independentemente dos resultados, como fazem muitos partidos: "Se perdermos, perdemos."







20h44 - PCP diz que o PS pode contar com o partido para "tudo o que for positivo"







Numa primeira reação à sondagem da RTP, Paulo Raimundo, do PCP, mostrou-se satisfeito por não haver "maioria absoluta". E isso, disse, é um "aspeto positivo".











Quanto um acordo com o PS de Governo, Paulo Raimundo afirmou que os socialistas podem "contar com a CDU para tudo o que for positivo nós votarmos a favor". E para "tudo o que for negativo, para votar contra".







20h40 - BE salienta "derrota histórica dos partidos de direita"







Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, destaca que as projeções têm grandes intervalos e que, por isso, as conclusões são ainda limitadas. No entanto, reconhece que o PS venceu as eleições e destaca que a direita sofreu "uma derrota histórica".







O bloquista diz mesmo que o país demonstrou que "não esqueceu" o legado do último Governo PSD e CDS-PP.



Jorge Costa refere ainda que, com esta eleição, o Bloco de Esquerda se confirmou como terceira força política nacional.



Sobre possíveis acordos pós-eleitorais, o deputado do Bloco diz que o desenlace político destas eleições só se poderá conhecer em toda a sua extensão quando estiver terminada a contagem efetiva dos votos.







20h38 - "O PAN conseguiu consolidar-se no panorama político português"





Inês Sousa Real, do PAN, reafirmou que é necessário "aguardar com tranquilidade" o apuramento de resultados destas eleições legislativas. As projeções apontam para um crescimento do partido Pessoas-Animais-Natureza.















"No final da noite vamos fazer declarações. Para já estamos apenas felizes pelo que resultado que esperamos vir a ter, que é pelo menos duplicarmos a nossa representação parlamentar", afirmou a responsável do PAN.







20h36 - PSD é "principal força da oposição"







Na primeira reação à projeção que dá a vitória ao PS, Duarte Pacheco reconhece que o PS venceu as eleições mas destaca que o PSD é "indiscutivelmente a maior força da oposição", uma "alternativa de poder".





Confrontado com os resultados de há quatro anos, Duarte Pacheco diz que ainda é cedo para fazer balanços.







20h34 - PS reage: "Tudo aponta para uma claríssima vitória do Partido Socialista"





A secretária-geral adjunta Ana Catarina Mendes agradeceu "a todos quantos deram uma grande vitória ao Partido Socialista nesta noite eleitoral".







"Os portugueses votaram pela estabilidade governativa e o Partido Socialista empenhar-se-á para que os próximos quatro anos sejam de um governo de estabilidade política, de estabilidade social, de progresso e de futuro em Portugal", acrescentou a dirigente partidária.





Ana Catarina Mendes apontou ainda o que disse ser uma "derrota histórica do conjunto do PSD e do CDS".



Questionada sobre eventuais acordos pós-eleitorais, a secretária-geral adjunta quis apenas insistir na ideia de "uma grande vitória do PS".







20h17 - 1.081 freguesias apuradas. PS com 38,29% dos votos





Segundo os resultados oficiais com os votos apurados em 1.081 freguesias, o PS reúne 38,29%, enquanto o PSD chega aos 33,28%. Em terceiro, o Bloco de Esquerda tem 6,81%.







Surge depois o CDS-PP, com 4,90%, e ainda a CDU, que reúne 4,49% dos votos.







20h00 - Sondagem à boca das urnas: PS vence eleições sem maioria absoluta





A sondagem da Universidade Católica à boca das urnas estima uma vitória entre 34 e 39 por cento, ou seja, com 104 e 112 deputados.







Em segundo lugar surge o PSD, com um resultado estimado entre os 27 e os 21 por cento, que se traduz em 74 a 81 mandatos.







O Bloco de Esquerda surge como terceira força política, entre os 9 e os 12 por cento, com 19 a 23 deputados.















De seguida, a CDU deverá reunir 6 a 8 por cento dos votos, com 9 a 14 deputados.







CDS-PP e PAN surgem empatados nesta projeção, com três a cinco por cento dos votos, ou seja, com quatro a seis deputados.





De acordo com esta projeção, um máximo de quatro partidos poderá dar entrada no Parlamento pela primeira vez.







A Iniciativa Liberal terá entre 1 a 2 por cento, podendo ter um ou dois deputados, enquanto o Livre, com 1 a 2 por cento dos votos, poderá chegar a um deputado.







Surgem de seguida o Aliança, com 1 por cento dos votos, podendo ocupar um lugar na Assembleia da República. Por fim, o Chega poderá ter entre 1 a 2 por cento dos votos, ou seja, poderá ter até um deputado.





19h56 - Abstenção dever ser a maior de sempre, alerta o PSD







O secretário-geral do PSD, José Silvano, frisou que as projeções apontam para que a abstenção seja a mais elevada de sempre, e afirma que este resultado merece uma "reflexão dos partidos políticos".











19h55 - CDS destaca que existência de mais partidos não levou a maior participação





Diogo Feio, do CDS-PP, falou das estimativas da abstenção, não querendo fazer previsões do impacto desses dados para o partido.











19h53 - PCP vê abstenção elevada como elemento negativo







João Dias Coelho, do PCP, refere que o partido não vê "com bons olhos" os números da abstenção. A CDU sublinha a campanha "de grande proximidade" realizada ao longo das últimas semanas.













19h51 - Mário Centeno e a expectativa do escrutínio















"Agora é aguardar os resultados", afirmou o ministro das Finanças à entrada para o hotel de Lisboa onde o PS segue o apuramento de resultados das eleições legislativas.







19h28 - Costa vê maioria absoluta como "meta improvável"

















"Os portugueses não fazem uma avaliação positiva desse resultado", disse Costa.







19h02 - As urnas encerraram em Portugal Continental e Madeira







Os eleitores dos Açores poderão votar até às 19h00 locais (mais uma hora em Lisboa).







19h00 - Estimativa: taxa de abstenção entre os 44% e os 49%



A estimativa da participação nestas eleições tendo em conta os dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna às 16h00 é de 51 por cento no mínimo e 56 por cento no máximo.













Esta estimativa da Universidade Católica para a RTP indica que a abstenção poderá ficar entre os 44 e os 49 por cento.



Nas eleições legislativas de 2015, a taxa de abstenção foi de 44,1%.















18h42 - CNE sem queixas de boicotes ou incidentes significativos





À agência Lusa, a Comissão Nacional de Eleições indica que não recebeu qualquer queixa relativamente a boicotes durante as votações para as legislativas de hoje.







Duas situações de destaque foram registadas em Morgade, onde populares que se opõem à exploração de uma mina de lítio a céu aberto nessa freguesia de Montalegre repetiram um "voto de protesto" e ameaçaram recusar-se a votar.







De manhã verificou-se, inclusive, uma tentativa de boicote em três mesas de voto das aldeias de Morgade, Cortiço e Arcos, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.



Também a população de Cortiço, em Montalegre, se associaram ao protesto contra a mina de lítio a céu aberto prevista para as proximidades desta aldeia, onde depois de uma tentativa de boicote se fez um apelo à abstenção nas legislativas.







O porta-voz da CNE disse ter conhecimento destas situações pela comunicação social, repetindo que a CNE não recebeu qualquer queixa relativa a boicotes que impedissem eleitores de votar.







18h28 - Dados até às 16h00





De acordo com o Ministério da Administração Interna, a afluência às urnas até às 16h00 foi de 38,59%, ou seja, cerca de 4,17 milhões de votantes, num universo de 10,8 milhões de eleitores recenseados, no território nacional e no estrangeiro.





À mesma hora, em 2015, tinham participado nas eleições 44,38%, ou seja, 4,2604 milhões de votantes. Ou seja, este ano são menos 90.400 eleitores que votaram até às 16h00.





Importa notar que o universo de eleitores tem, nesta eleição, mais de um milhão de eleitores em relação a 2015. Isto devido ao recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro.







18h15 - Aproxima-se a hora de fecho das urnas







Em Portugal Continental e na Madeira, as urnas encerram às 19h00, dentro de meia-hora. Nos Açores, as urnas encerram às 20h00 de Lisboa (19h00 locais).







A estimativa da abstenção deverá também ser conhecida às 19h00.









À chegada ao hotel onde o PS vai acompanhar as eleições, o primeiro-ministro afirmou querer um resultado que dê estabilidade ao país e esclareceu que a maioria absoluta nunca foi uma meta estabelecida para o Partido Socialista.