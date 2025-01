"Avaliação de partido maduro". Pedro Nuno nega estratégia em afirmações sobre imigração

Em resposta às críticas que tem recebido após as suas polémicas declarações sobre a imigração, Pedro Nuno Santos disse, esta terça-feira, que não há qualquer estratégia e que consistiram apenas numa avaliação crítica do que foi feito pelo partido.Em entrevista ao jornal, o líder do PS disse ainda que os estrangeiros que querem viver em Portugal têm de respeitar os costumes e a cultura dos portugueses e, sobretudo, respeitar as mulheres.Uma das maiores críticas partiu da antiga ministra e deputada Ana Catarina Mendes, que se mostrou estupefacta com a "mudança de posição" do PS sobre a imigração e o discurso sobre aceitação de culturas, criticando uma aproximação à agenda da direita e extrema-direita.“Como é que o PS vai recuperar a confiança do povo português se não tiver a capacidade de olhar para aquilo que fez e de retirar conclusões?”, questionou.O líder dos socialistas reconhece que “a imigração é importante para o país e para a nossa economia”, mas reitera que “o país tem de ter capacidade e condições para receber quem vem para cá trabalhar e é muito importante preservarmos a coesão nacional e social”.

“Não vai haver nenhum recuo”

Relativamente ao regime da manifestação de interesse, Pedro Nuno Santos garante que não vai haver nenhum recuo.A socialista Alexandra Leitão saiu em defesa de Pedro Nuno Santos e pediu contenção e "serenidade" a propósito da onda de críticas após as declarações do líder dos socialistas.O presidente do PS, Carlos César, também defendeu Pedro Nuno Santos na segunda-feira, considerando que o líder socialista foi corajoso na questão da imigração e recolocou o partido do lado da solução, defendendo que não houve qualquer condenação em relação ao passado."Aquilo que é inadmissível é associar quer na linguagem quer no pensamento o secretário-geral do PS a posições culturais e políticas da direita e da extrema-direita. Isso passa os limites da crítica interna que pode ser externa", afirmou, numa crítica a Ana Catarina Mendes.