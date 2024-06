Candidato do PAN satisfeito por ser falar mais de Europa

No nono dia de campanha, o PAN foi ver o Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, mas não fez a travessia de barco. Apesar do caudal do rio até permitir a viagem nem sempre é assim, o que levou candidato do PAN a defender mais preservação para os rios.







Uma tarde que deu ainda para estar com animais num centro de recolha no Bombarral, num contexto em que as associações falam de mais abandonos e menos adoções. Pedro Fidalgo Marques insistiu num apoio às famílias.