Carlos Zorrinho eleito candidato do PS à Câmara de Évora

Na reunião da comissão política concelhia de Évora do PS, realizada hoje à noite, o nome de Zorrinho foi aprovado por unanimidade, indicou também à Lusa fonte do partido.

Em declarações à Lusa, Carlos Zorrinho disse ter aceitado "o desafio" de liderar a candidatura autárquica por considerar que "a cidade e o concelho" de Évora "estagnaram".

"Tomei consciência de que entre os eborenses há um grande sentimento de desânimo, até de algum descontentamento" e "é necessário um novo impulso", no âmbito do qual "a câmara, as juntas de freguesia e os órgãos autárquicos são muito importantes", argumentou.

O candidato escolhido pela concelhia referiu que, para encabeçar este projeto autárquico, foi desafiado por "gente do PS, simpatizantes socialistas, mas também independentes e simpatizantes de outras forças políticas".

"Acho que posso ser útil à cidade e ao concelho e é por isso que aceitei este desafio", frisou, indicando que vai "ouvir e falar com todos" para a construção do programa às eleições autárquicas do próximo ano.

A meta, assumiu, "é reconquistar a confiança dos eborenses no futuro do concelho e das freguesias" e, para atingir esse objetivo, "é importante reconquistar a câmara, mas não de qualquer maneira".

"Reconquistar a câmara com um movimento alargado, do qual o PS é um elemento estruturante, mas com um movimento alargado e com uma maioria estável para enfrentar os problemas que os eborenses sabem que a câmara e o concelho têm", assinalou.

Para Zorrinho, que foi eurodeputado do PS durante dois mandatos, desde 2014 e até 15 de julho deste ano, o concelho de Évora "precisa de uma solução estável, de uma maioria estável".

"Os eborenses já perceberam que a fragmentação não é a solução e tudo farei para que a candidatura que encabeçarei seja essa maioria estável e forte no concelho", afirmou.

De acordo com fonte do PS, a escolha da concelhia para a `corrida` à Câmara de Évora nas eleições autárquicas do próximo ano será apreciada pela Federação Distrital de Évora" do partido "quando estiver concluído o processo em todo o distrito".

José Carlos das Dores Zorrinho, nasceu em Óbidos (distrito de Leiria), em 28 de maio de 1959.

É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora e doutorado na especialidade de Gestão da Informação, sendo professor catedrático do Departamento de Gestão da academia alentejana.

Militante da secção de Évora do PS, exerceu ao longo dos anos diversos cargos no partido, a nível regional e nacional.

Foi deputado do PS na Assembleia da República eleito pelo círculo de Évora, entre 1995 e 2014, ano em que tomou posse como eurodeputado (com um interregno entre 2002 e 2004, quando voltou à Universidade de Évora).

Carlos Zorrinho foi também secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna do XIV Governo e coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, na dependência direta do Primeiro-Ministro do XVI Governo (2005/2009).

De 2009 a 2011, foi secretário de Estado da Energia e Inovação, no âmbito do Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento do XVII Governo.

Regressado ao parlamento em 2011, foi líder do grupo parlamentar do PS, até 2013.

No plano autárquico, foi membro das assembleias municipais de Évora (1993/2000) e de Montemor-o-Novo (2013/2021).

A Câmara de Évora é liderada pela CDU, estando o presidente Carlos Pinto de Sá a cumprir o seu terceiro e último mandato. O executivo é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do Movimento Cuidar de Évora.