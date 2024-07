Chega quer Montenegro a decidir "entre Deus e o Diabo"

"Tem de se definir: ou se senta com o PS ou se senta com o Chega. Não dá para nos sentarmos com Deus e com o Diabo", disse, na Antena 1, a dirigente nacional do Chega.No programa Entre Políticos, a deputada e dirigente rejeitou ainda a ideia de que ao Governo não cabe acolher propostas que emanem da Assembleia da República.

"É tempo de o senhor primeiro-ministro perceber que, no sistema português, o parlamento também tem capacidade de legislar e de apresentar propostas. Portanto, não se pode ficar fechado na arrogância só porque se está mandatado ou se tem um programa de Governo".

PCP de fora das negociações do Orçamento



Já António Filipe, deputado do PCP, afasta os comunistas do centro das negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano. E, ainda que os comunistas façam parte da ronda de encontros promovida pelo Governo, sublinha: "O PCP não é parte nesta suposta negociação do OE. A experiência que temos das reuniões com o Governo indica isso mesmo".O deputado refere que além de posições "quase diametralmente opostas" sobre várias matérias, as reuniões setoriais com o Governo - como a reunião sobre as propostas para o setor da corrupção ou sobre as migrações - de pouco serviram, na opinião dos comunistas.

"O Governo ouviu opiniões, mas entrou por um ouvido e saiu por outro", remata.







António Filipe e Rita Matias no programa "Entre políticos" que contou ainda com a participação de João Torres do PS e de Alexandre Poço do PSD.