Cotrim de Figueiredo acusa AD e PS de "poluírem" campanha com temas nacionais

Numa viagem entre Leiria e Lisboa, a bordo do autocarro de campanha da IL - "votocarro", como lhe chama Cotrim de Figueiredo, um escritório ambulante onde faz quase tudo, "menos descansar" -, o ex-presidente dos liberais confessa que foram duas conversas com Rui Rocha que o convenceram a pôr a "notoriedade que alcançou ao serviço do partido" e a regressar à vida política, menos de dois anos depois de abandonar a liderança da IL.



Em 2019, João Cotrim de Figueiredo foi o primeiro deputado à Assembleia da República eleito pela IL. Cinco anos depois, quer repetir o feito no Parlamento Europeu. Aponta a eleição de um eurodeputado como o "mínimo dos mínimos", mas não esconde que sonha com mais.



Se for eleito, João Cotrim de Figueiredo quer combater o "desfoque estratégico" da UE, define o crescimento económico e o aprofundar do mercado único como bandeiras, mas não abre mão do apoio à Ucrânia.