Despedimentos no BE. Mortágua admite erros

Mariana Mortágua admite erros no processo de dispensa de algumas trabalhadoras do Bloco de Esquerda que tinham sido mães recentemente. Numa carta enviada aos militantes e a que a RTP teve acesso, a coordenadora do Bloco explica que, em 2022, o partido passou por um processo penoso, no qual teve despedir metade dos funcionários, devido aos resultados das legislativas.

Mariana Mortágua desmente algumas informações vindas a público, mas admite falhas, concretamente em relação a duas trabalhadoras que trabalhavam nas redes sociais do partido.



Nesses casos, o despedimento, e ao contrário do que prevê a lei, não foi avaliado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.



Explica, todavia, a líder do Bloco que foram tomadas medidas especiais, como alternativa ao pagamento das indemnizações normais. Garante ainda que não foram substituídas nas funções que exerciam.



A carta é escrita depois de vários militantes terem questionados os casos divulgados pela revista Sábado.



Sobre os outros casos, insiste que uma trabalhadora continua no partido e as outras duas tinham contratos que chegaram ao fim depois das eleições europeias de março do ano passado.