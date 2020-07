Estado da Nação. O debate no Parlamento acompanhado ao minuto

A Assembleia da República debruça-se esta sexta-feira sobre o Estado da Nação, num debate que deverá prolongar-se por quatro horas e aberto pelo primeiro-ministro, António Costa. O confronto político-partidário do hemiciclo acontece este ano em contexto de crise pandémica.

11h00 - Aeroporto do Montijo só avança depois de resolvidos problemas ambientais, assegura Costa



O primeiro-ministro, Antonio Costa, assegurou que “não haverá aeroporto do Montijo” sem se resolver os problemas ambientais detetados no município da Moita, mas sublinhou que o Governo não irá desistir.



A questão foi colocada no debate do estado da nação pelo líder parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, José Luís Ferreira, que acusou o Governo de estar a ponderar ultrapassar a lei para “passar por cima” das Câmaras que discordam do Governo sobre o futuro aeroporto.



O primeiro-ministro garantiu que o Governo “tem feito um grande esforço negocial”, e recordou que ele próprio se reuniu com os presidentes das Câmaras do Seixal e da Moita.



António Costa acrescentou que no Seixal “não foi identificado nenhum problema específico que não seja a oposição geral à localização”, mas que na Moita existe impacto ambiental na freguesia da Baixa da Banheira, estando a ser desenvolvido em conjunto com a autarquia um projeto de intervenção específica.



“Se me pergunta se tem sido fácil, não tem sido fácil, mas como somos persistentes não desistimos. Não haverá aeroporto do Montijo sem resolver os problemas ambientais da Moita e, em particular, na Baixa da Banheira”, assegurou.



José Luís Ferreira questionou ainda o primeiro-ministro se, no plano europeu, o Governo corre o risco de ver o seu plano de recuperação económica ficar “em águas de bacalhau” caso algum Estado membro acione “algum super travão”.



“Nenhum país tem direito a veto”, respondeu Costa, acrescentando que o acordo europeu “foi arrancado a ferros, mas foi arrancado”.

10h55 – “É absolutamente intolerável o que aconteceu em Santo Tirso”, diz Costa



"Eu não estava cá, mas vi aquilo que foi um massacre chocante dos animais em Santo Tirso. É absolutamente intolerável o que aconteceu", respondeu António Costa, acrescentando que aguardará agora os resultados da inspeção.



Quanto à orgânica do Estado, o primeiro-ministro admite que é preciso "repensar", porque a autoridade de veterinária "não teve capacidade para cuidar dos animas de estimação e não tem mostrado competência para se adaptar à nova realidade".

10h50 - PAN questiona Costa sobre “massacre de animais” em Santo Tirso



André Silva, do PAN, lembrou a importância das questões ambientais no contexto da crise da pandemia, considerando que “podemos reconstruir melhor e emergir da crise mais forte e resilientes, mas fazê-lo significa escolher políticas e ações que protejam o ambiente e a natureza, para que a natureza nos possa proteger”.



O deputado abordou, de seguida, o “massacre de animais” que ocorreu em abrigos em Santo Tirso. "Para além da conduta criminosa das proprietárias dos abrigos, das falhas graves do presidente da câmara e do médico veterinário, o Sr. Ministro Eduardo Cabrita não viu nenhuma falha na atitude dos militares da GNR que impediram o cumprimento do dever de auxílio?", questionou. "Não conseguimos compreender como é que o Sr. Ministro da Administração Interna afirma que está tudo bem quando, no momento em que animais agonizavam e morriam queimados vivos, as forças de segurança impediam a população de os salvar", reforçou André Silva.



Para além disso, o deputado do PAN lembrou ainda o aeroporto do Montijo, sublinhando que irá destruir habitats e afetar a qualidade de vida da população.



10h46 - Costa recusa ter falado num “país das maravilhas” e frisou que traçou “a realidade"









“Otimista parece a senhora deputada, quando refere que pior do que nós só estão três das quatro maiores economias europeias. […] Quem nos dera que o problema se medisse assim”, contrapôs.



António Costa adiantou que a resposta que tem a dar é aquela que foi aprovada “no programa de estabilização económico e social, e que enquadra e estabiliza a intervenção até ao final deste ano, de forma a dar tempo a que o programa de recuperação possa ser elaborado, possa ser aprovado, regulamentado pela Comissão Europeia e possa entrar em vigor”.



“O prazo é muito exigente”, admitiu, referindo que “não é de três anos”, mas sim seis.



Ainda assim, defendeu que isso não deve “aligeirar em nada” e deve ser “acelerar a sua preparação e a sua execução”, porque a média do que Portugal tem disponível “é pelo menos o dobro daquilo que tem sido a nossa história coletiva de execução”.



10h42 – CDS diz que Costa descreveu um “país das maravilhas”



Para o CDS-PP, António Costa descreveu um “país das maravilhas” no discurso de abertura e pediu “respostas concretas” que ajudem as pequenas empresas a ultrapassar a crise.



“O senhor primeiro-ministro descreveu um país, eu diria, quase das maravilhas. Afetado pela pandemia, mas das maravilhas”, afirmou a deputada Cecília Meireles, assinalando que, “segundo a previsão da maior parte dos organismos, a recessão em Portugal provocada pela pandemia vai ser pior do que se estava à espera e pior do que aquela que o Governo previu”.



Pior que Portugal “só Itália, Croácia, Espanha e França”, insistiu a centrista no debate do estado da nação que decorre na Assembleia da República, vincando que a recessão “não são apenas números, são realidades de muitos trabalhadores que estão em ‘lay-off’ já a fazerem um sacrifício, e que quando acabar o ‘lay-off’ provavelmente vão perceber que os seus locais de trabalho não vão conseguir reabrir”.



“A maioria das soluções que foram criadas para estes pequenos negócios e para estas pequenas empresas têm um nome pomposo mas que entrou no léxico de todo o pequeno comerciante que se chama moratórias, que quer dizer adiamentos. Não acabaram os impostos, mas vamos adiar os pagamentos”, afirmou, assinalando que o mesmo acontece com as rendas ou os pagamentos ao banco.



Apontando que “estes adiamentos vão começar a cair no fim deste ano e no princípio do ano que vem”, Cecília Meireles questionou o primeiro-ministro “se, de concreto, tem alguma coisa a dizer a estas pessoas e tem alguma medida para lhes apresentar”, além de “grandes declarações e grandes pacotes”.



Quanto ao fundo de recuperação, a deputada quis saber se “o Governo está a pensar num mecanismo [de execução] que seja curto, rápido, simples e objetivo, e que permita às empresas rapidamente candidatarem-se”.



“Ou se, pelo contrário, nós vamos ter outra vez um mecanismo de burocracia, de administração pública e de uma verdadeira indústria de candidaturas a eu muito poucos terão acesso e, sobretudo, a que terão acesso aqueles que menos merecem e de acordo com critérios que são profundamente dirigistas e profundamente discutíveis”, criticou a parlamentar.



Na primeira intervenção dos centristas, Cecília Meireles pediu também ao líder do Governo que tenha “os pés na terra”, face a um discurso que “de concreto” teve “muito pouco”.

“Para dizer a verdade, a única coisa que vi de concreto foi alguns pedidos de casamento à antiga geringonça. Eu sei, senhor primeiro-ministro, que há cada vez menos partidos no parlamento que não queiram fazer parte da geringonça.



O CDS “é um dos que decididamente não quer”, assegurou.

10h37 - PCP deixa Costa sem resposta sobre entendimento à esquerda











"O caminho para um país mais desenvolvido e mais justo exige uma política de esquerda e patriótica", afirmou Jerónimo de Sousa numa pergunta a António Costa no debate do estado da nação, no parlamento, em que também fez críticas ao PS por ter recusado o suplemento de penosidade e risco para os trabalhadores da função pública.



Para Jerónimo, foi um "péssimo sinal dado pelo PS", com "a cambalhota" de recusar o suplemento e acusou os socialistas de, apesar das palavras de elogio aos trabalhadores, "soçobrem aos critérios do Ministério das Finanças".



Depois de ouvir Costa, dirigindo-se aos ex-parceiros de esquerda, a dizer que Portugal precisa de uma base de entendimento política sólida, o líder dos comunistas não deu uma resposta direta.

10h35 - “Os portugueses querem geringonça com PS mais forte”



Em resposta à pergunta de Catarina Martins relativamente ao Novo Banco, António Costa disse que o auditor pediu uma prorrogação do prazo para a entrega , que terá de acontecer até 31 de julho. “Assim que ela for entregue, será também enviada ao Parlamento”, garantiu o primeiro-ministro.



Em relação à questão do reforço no SNS, Costa recordou que, no início da legislatura, foram apresentadas pré-condições para um acordo que se “sabíamos que não eram aceitáveis e por isso concordamos que não haveria acordo escrito”.



"As circunstâncias mudaram. Há uma nova agenda: reforço dos serviços públicos, de recusa da austeridade. Uma nova agenda em novas políticas de habitação e combate à precariedade", disse António Costa. “Os portugueses querem geringonça com PS mais forte”, acrescentou.

10h27 – “O cinismo deve ter limites”, diz Catarina Martins ao PS e PSD



“O cinismo deve ter limites”, começou por dizer Catarina Martins sobre as rendas de energia, dirigindo-se a Rui Rio, mas também ao primeiro-ministro.



A líder do Bloco de Esquerda lembrou que “tivemos uma comissão parlamentar de inquérito às rendas que, por proposta do BE concluiu pelas rendas excessivas e a bancada do sr. deputado Rui Rio votou contra a maioria dessas conclusões a que agora o Ministério Público razão e o PS, apesar de votar a favor, nada fez contra essas rendas".







Dirigindo-se, depois, ao primeiro-ministro, Catarina Martins deixou duas perguntas: onde estão as contratações dos profissionais para o SNS previstas no orçamento deste ano e quando terá o Parlamento acesso à auditoria do Novo Banco?







10h23 – “Não podemos contar com o PSD para o futuro”, diz Costa



Em resposta à deputada do PS, António Costa reforçou que “temos boas razões para poder encarar com confiança e realismo os tempos que temos pela frente”, nomeadamente com os fundos mobilizados pela UE no último conselho europeu. “Conseguimos mobilizar um volume de recursos financeiros como o país nunca teve”, sublinhou Costa.



Até agora, Portugal executou "dois mil e três mil milhões de fundos por ano". "A média que temos para executar é mais do dobro: é de 6,7 mil milhões", referiu o primeiro-ministro, sublinhando que “é uma enorme responsabilidade para o país”.



O primeiro-ministro passou, de seguida, para um ataque ao PSD: “É chocante verificar como o PSD nada aprendeu com a história. O PSD tornou-se um partido de um conservadorismo atávico, foi contra as energias renováveis e agora é contra o hidrogénio”.



“O PSD está fossilizado nas energias fósseis e está desligado dos sectores mais dinâmicos da sociedade portuguesa e por isso não podemos contar com o PSD para construir um país do futuro", disse António Costa. "O PSD é hoje o partido dos velhos do Restelo, daqueles que não assumem e não têm a coragem de transformar as tormentas em boa esperança, e é isso que o país precisa", rematou Costa.

10h18 – PS ataca Rui Rio e deixa elogios ao Governo



Ana Catarina Mendes, do PS, começou por atacar o discurso de Rui Rio, “como se nada tivesse acontecido nesta sessão legislativa e como se estes últimos meses não tivessem sido meses difíceis”.



De seguida, a líder parlamentar deixou elogios à resposta do Governo à atual pandemia. "Soubemos respeitar a nossa democracia e em estado de emergência não encerrar o Parlamento e encontrar respostas para as preocupações das pessoas", afirmou Ana Catarina Mendes.



“Ao contrário de muitos, nós não nos deixamos tolher pelo medo e agimos em tempo”, acrescentou. “Aquilo que foi conquistado na Europa, tem também a marca de Portugal, porque Portugal mostrou ao longo destes cinco anos que é possível uma alternativa à austeridade e que em crises não se responde com cortes, responde-se com proteção, com dinheiro”, sublinhou a deputada do PS.





10h12 – “Portugal tem condições únicas para ser o grande produtor de hidrogénio verde na Europa”, responde Costa



“Vivemos um período de grande incerteza económica, mas temos de ter uma visão estratégica”, começou por responder António Costa a Rui Rio, lembrando que “30 por cento do conjunto dos fundos terão de ser associados a investimentos nas alterações climáticas”.



“54 por cento da nossa produção de energia é assegurada por fontes renováveis”, anunciou António Costa. “Isso não acontece em mais nenhum país”, acrescentou, considerando que o “hidrogénio verde é uma mais valia no quadro do hidrogénio”.



“Portugal tem condições únicas para ser o grande produtor de hidrogénio verde na Europa”, continua a argumentar o primeiro-ministro, justificando que dispõe dos dois recursos fundamentais: água abundante no mar e energia solar particularmente barata.



“Vamos ter uma condição liderante”, garante António Costa.

10h07 – Rui Rio preocupado com “rendas excessivas” no hidrogénio



O PSD é o primeiro a iniciar a ronda de intervenções partidárias. Rui Rio começou por questionar o Governo sobre a estratégia para o hidrogénio, considerando que Portugal não tem “condições para aventuras, nem para ideias megalómanas”.



O líder do PSD mencionou os sete milhões que Portugal vai investir neste setor, considerando um valor excessivo e que só será possível com subsídios. "Receio mais um episódio de rendas garantidas, agora para o hidrogénio", disse Rui Rio.



Para Rui Rio, a solução deveria passar por “mais eólicas, mais energia solar, mais hidrogénio sim, mas com o mercado a funcionar e não com o contribuinte a pagar”.

10h00 - Costa considera indispensável base política de entendimento sólida



O primeiro-ministro considerou hoje que Portugal precisa de uma base de entendimento política sólida, afirmando que essa condição é indispensável com a atual crise pandémica e rejeitando "competições de descolagem" entre partidos e "calculismos" eleitorais.



"Precisamos de uma base de entendimento sólida e duradoura. Se foi possível antes, certamente terá de ser possível agora. Se foi útil antes, revela-se indispensável agora, ante o desafio de vencer uma crise pandémica com aquela que nos assola", justificou o líder do executivo.



Para António Costa, entre as forças de esquerda no parlamento, "são várias as posições conjuntas que os aproximam: O desígnio de reforçar a capacidade produtiva e a valorização dos nossos recursos; a prioridade ao fortalecimento dos serviços públicos e o reforço do investimento público; o combate às precariedades na habitação e no trabalho; a luta contra as desigualdades".



"Estes são objetivos que partilhamos e em torno dos quais é possível estruturar um roteiro de ação a médio/longo prazo, sem prejuízo, como sempre, das conhecidas diferenças que definem a identidade de cada um, ou das visões distintas sobre a Europa e a importância da estabilidade do quadro macroeconómico, com que temos sabido conviver", declarou o primeiro-ministro, insistindo assim num acordo de legislatura com o Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PEV.





"A resposta a esta crise não passa pela austeridade ou por qualquer retrocesso nos progressos alcançados nos últimos cinco anos. É com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015. E, para esse efeito, necessitamos de um quadro de estabilidade no horizonte da legislatura", acentuou.



Neste contexto, António Costa deixou aos partidos à esquerda do PS uma advertência: "A magnitude da tarefa que temos em mãos não se compadece com acordos de curto prazo, nem com táticas de vistas curtas, baseadas em despiques de popularidade, competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral".







"É com os partidos (à esquerda) que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015", disse António Costa, deixando ainda uma garantia: "Ninguém espere deste governo qualquer contributo para a instabilidade política".





"Conseguiremos superar esta crise", rematou Costa.







09h55 - “Dispomos de condições únicas que nos permitem estar confiantes e superar a crise”



António Costa mostrou-se confiante na capacidade do país em ultrapassar a crise, considerando que “dispomos de condições únicas que nos permitem estar confiantes”.



O primeiro-ministro destacou que o país dispõe de uma economia mais sólida e de um sistema social mais robusto e sustentável. “O esforço que a Segurança Social está a fazer será compensado por verbas da OE”, anunciou ainda Costa.







Para além disso, o primeiro-ministro afirmou que o acordo histórico alcançado esta semana no Conselho Europeu “garante-nos envelope financeiro sem precedentes”.







09h45 - Reforço de 12 milhões em lares de idosos





Os lares de idosos foram particularmente afetados pela pandemia de Covid-19 e António Costa anunciou um reforço de 12 milhões de euros para estas instituições.





09h40 - Reforço de 125 milhões no próximo ano letivo





O primeiro-ministro anunciou que o próximo ano letivo terá um reforço de 125 milhões de euros, admitindo que "o encerramento das escolas teve um custo social".







09h38 - Controlar a pandemia e "dar continuidade ao Plano de Estabilização" é prioridade, diz o primeiro-ministro





"Somos hoje uma nação consternada no luto, mas mobilizada para o luto", começou por dizer o primeiro ministro no discurso de abertura do debate do Estado da Nação.



"Temos de prosseguir o controlo da pandemia e dar continuidade ao Plano de Estabilização", acrescentou António Costa.





Para Costa, "a destruição do emprego é um vírus demolidor que tem de ser travado". O primeiro-ministro disse ainda que o país tem de estar preparado para uma eventual segunda vaga da epidemia que poderá coincidir com o habitual surto gripal, tendo de existir um aumento da capacidade de testagem.







09h30 - Estado da Nação. Quatro horas de debate

Após as tréguas, a crispação

Está agendado para esta hora o início da sessão que marca o fim dos debates em plenário, antes da férias parlamentares. A grelha de tempos prevê 232 minutos de discussão, ou seja, quase quatro horas.Concluída a intervenção inicial de António Costa, que poderá durar até 40 minutos, os partidos terão direito a pedidos de esclarecimento e intervenções, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal (IL).Segundo odo Parlamento,O primeiro-ministro "responderá individualmente, sem direito de réplica, a cada um dos primeiros pedidos de esclarecimento, e em conjunto, se assim o entender, aos restantes pedidos dos grupos parlamentares".Dos líderes partidários, apenas o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, não é deputado e não estará no hemiciclo.As intervenções principais serão efetuadas por Rui Rio, do PSD, Catarina Martins, coordenadora do BE, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. No CDS, caberá a Telmo Correia, líder parlamentar, a intervenção principal.. No hemiciclo há já duas deputadas independentes – Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN).Depois de meses, de março a junho, de clima de tréguas políticas, em que foram aprovadas na Assembleia da República leis de resposta ao surto pandémico com apoios à esquerda e à direita,Pela primeira vez em cinco anos, PCP e PEV, ex-parceiros dos socialistas na chamada “geringonça”, votaram contra e o PS ficou isolado no voto favorável. Votaram também contra o CDS, Chega e IL. PSD, BE, PAN e a deputada não inscrita (ex-PAN) Cristina Rodrigues abstiveram-se.Em 2019, no debate do Estado da Nação, último antes das eleições de outubro, António Costa fez o elogio à estabilidade em tempos de entendimento à esquerda, ou da chamada “geringonça”, e ao feito de se ter conseguido “o défice mais baixo da democracia”., disse."Nem o Diabo apareceu nem a austeridade se disfarçou", disse, numa frase que gerou burburinho no hemiciclo.