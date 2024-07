Executivo da Madeira entrega no parlamento o Programa do Governo

O Programa do Governo será entregue pelo líder do Governo Regional, o social-democrata, Miguel Albuquerque, pelas 12h00.O PAN já indicou que está disponível para viabilizar o Programa do Governo, sendo que o sentido de voto dependerá do documento final, e o deputado único da IL, Nuno Morna, revelou que se irá abster. O Chega remeteu a divulgação do sentido de voto para a votação no parlamento do arquipélago.No dia 19, o Governo Regional retirou o Programa do Governo da discussão que decorria no parlamento madeirense já que seria chumbado, uma vez que PS, JPP e Chega, que somam um total de 24 deputados dos 47 que compõem o hemiciclo (o correspondente a uma maioria absoluta), anunciaram votos contra.