Habitual festa do PSD no Chão da Lagoa acontece sem Montenegro

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

A habitual festa do PSD no Chão da Lagoa, na Madeira, tem lugar este domingo, mas sem a presença do presidente dos social-democratas. Luís Montenegro cancelou a agenda por motivos de saúde. Miguel Albuquerque lamenta e deseja-lhe as melhoras.

A substituir o líder está Hugo Soares.



O tradicional encontro na Madeira, criado há 49 anos por Alberto João Jardim, desperta maior interesse, este ano, por causa do processo em que Albuquerque é arguido por suspeita de corrupção e a consequente crise política.



Hugo Soares desvaloriza o acordo com o Chega e mostra-se otimista quanto à Madeira e ao futuro Orçamento do Estado no continente.