Imigração. Governo deixa críticas às propostas do PS

"Apresentaram sete propostas, umas que são próprias e outras que são propostas boas. As próprias são genericamente más, as propostas que são boas são essencialmente cópias de medidas que o Governo tem em curso", resumiu.Das outras três, uma é um erro, outra "inexpressiva" e a outra "perigosa", acrescentou.

Reconhecendo que este é um dos "canais adequados e que deve ser agilizado" para a imigração, o ministro social-democrata sublinhou que há limites à capacidade de acolhimento e adaptação das estruturas portuguesas, pelo que solicitou esclarecimentos aos socialistas.





"No reagrupamento familiar, como todos os outros, há um limite à capacidade do Estado de tratar administrativamente os processos e da sociedade e do Estado fazerem e das suas estruturas conseguirem integrar", avisou.





que iria "transformar a AIMA numa nova instância que vem complicar e adicionar burocracia ao processo de obtenção de vistos"."Não é essa a vocação, não é assim que se reorganizam os processos nos vistos consulares, é com a contratação dos 50 peritos que já estão contratados", defendeu.





"Há uma medida que é nova, mas que é inexpressiva, a ideia de que vistos de trabalho sazonal ou outros vistos de natureza temporária podem dar lugar diretamente a autorizações de residência", prosseguiu, dizendo que representa apenas 0,6 por cento dos vistos anuais.



Nas medidas que considera serem desenvolvimentos ou cópias do Plano de Ação para as Migrações, o ministro apontou as negociações com as empresas, a simplificação e digitalização de procedimentos na AIMA (Agência para Integração Migrações e Asilo), bem como as relacionadas com a promoção da aprendizagem do português ou a inscrição no IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional".





Leitão Amaro reiterou que, com estas propostas, o PS "reconhece o erro grave que foi a política de imigração do Governo anterior", ideia que já tinha transmitido após a entrevista do líder do PS na semana passada ao Expresso sobre o tema, em que reconheceu erros do anterior executivo.





Questionado sobre a disponibilidade do Governo para viabilizar, em concreto, alguma das propostas do PS no parlamento, o ministro repetiu existirem quatro propostas que "reforçam, concretizam" a estratégia que o Governo está a implementar.





As restantes têm de ser, no mínimo, explicadas, referiu.



"A errada e a problemática, seguramente, tal como elas foram apresentadas, não têm caminho, mas cabe agora ao PS explicá-las", disse.



Sobre a proposta relativa ao reagrupamento familiar, Leitão Amaro pediu mesmo aos socialistas que a abandonem na formulação atual.



"Se imaginarem e fizerem contas à possibilidade de, face ao número de população imigrante que temos, poder haver um reagrupamento familiar irrestrito, isso não é razoável (...) Querer abolir limites, dizer que a porta tem que estar sempre aberta, é errado, se for essa a intenção do PS", repetiu.



Questionado sobre a leitura que faz da apresentação destas propostas por parte do PS, o ministro voltou a saudá-lo como positivo, embora num tom crítico.



"Um partido que andou perdido na política de imigração durante oito anos demora a acertar", disse.



O ministro afirmou que, nesta matéria, haverá "muitas mais medidas do Governo", algumas delas que terão de passar pelo parlamento, dizendo que o executivo estará "sempre disponível" para conversar.





