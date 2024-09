Incêndios. Pedro Nuno Santos considera que "há muitas perguntas a fazer" mas "este não é o momento"

"Este não é um momento de fazermos críticas ao Governo, este é um momento de união", sublinhou.



"Não vamos fazer aquilo que o PSD fez em 2017", disse Pedro Nuno Santos, referindo-se aos incêndios de Pedrógão Grande. "Não estamos a pedir a cabeça de nenhum ministro", acrescentou.



"Há muitas perguntas a fazer, mas este não é o momento", continuou.



Pedro Nuno Santos anunciou a disponibilidade do PS "para apoiar o Governo no que for necessário%u201D, bem como "para as alterações legislativas que devierem a concluir-se serem necessárias".