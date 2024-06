INEM no Parlamento. Presidente colocou lugar à disposição

O presidente do INEM considerou inegável a degradação do Instituto, mas disse no Parlamento que falar em colapso é exagero.

O responsável do INEM afirmou-se tranquilo no que diz respeito às contas da instituição, numa altura em que a Ministra da Saúde anunciou a abertura de uma auditoria às contas.



Luís Meira disse que o INEM ainda está a pagar a fatura da pandemia e também do aumento das transferências para os bombeiros que dispararam desde 2021.



O presidente do INEM revelou que já avisou o atual governo para a falta "gritante" de médicos e para o défice de 400 técnicos de emergência médica, o que torna problemático este mês de Junho.