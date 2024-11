INEM. "Responsabilidades políticas são das opções do Governo"

Foto: Rui Minderico - Lusa

"Alterava a política de fundo? Alterava as opções? É que se dissesse assim: se a demissão da ministra levar à alteração profunda das políticas de fundo, é já, que se demita a ministra", afirmou Paulo Raimundo. O secretário-geral dos comunistas quis assinalar que o país está confrontado com "uma política de desmantelamento dos serviços públicos, também no INEM, consagrada numa proposta de Orçamento do Estado que foi aprovada na generalidade com os votos a favor do PSD e do CDS e a abstenção do Partido Socialista".





"Consagra, por exemplo, que só entra um funcionário público por cada um que sair. Essa norma está no Orçamento do Estado. O que é que isso significa? Significa que há milhares de postos de trabalho que são necessários na saúde, na educação, em todas as frentes dos serviços públicos, não vão ser, como devem ser, recuperados", prosseguiu Paulo Raimundo.



"Isso tem a ver com a ministra? Também tem a ver com a ministra. É só a responsabilidade da ministra? De certeza que não é", rematou.