Marcelo Rebelo de Sousa na RTP. A entrevista ao minuto

O Presidente da República concede esta noite uma entrevista à estação pública, com emissão em simultâneo na RTP1 e na RTP3.

21h34 – “A prática mostrou que a negociação entre PS e PSD é difícil em ano eleitoral”, considera Presidente.







21h30 – Presidente “moderadamente otimista” quanto ao arranque da economia



Marcelo Rebelo de Sousa diz estar “moderadamente otimista” quanto à recuperação da economia.



“Acho que o turismo vai reagir logo que possa – turismo interno e turismo externo”, considerou, acrescentando que “há sinais de investimento direto externo ou de possível interesse que podem ser importantes”.



“É fundamental que na transição do final do ano para 2022 e para 2023 tenhamos um tempo em que haja estabilidade”, referiu.







21h24 – “Estou convencido que o OE2021 passa”



O Presidente disse estar convencido de que o Orçamento do Estado para 2021 passa “e que passa com uma base de apoio similar à do último Orçamento”.



“É a minha análise da situação”, esclareceu o Presidente. “Não estou convencido de que haja um risco grande de o Orçamento não passar”.







21h20 – Neste desconfinamento “o clima é mais liberto”



Ainda sobre a noite de multidões por Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa relembra que “este ano as pessoas sentem-se mais à vontade no desconfinamento e isso também é errado, comparado com o ano anterior”.



“No ano anterior tinha havido um grande susto com a primeira vaga” e agora “o clima é mais liberto”, por vezes “excessivamente”.







21h17 – Houve “leveza excessiva” na ideia de criar condições para aglomerado na noite do Sporting, considera Marcelo



Sobre as críticas lançadas por muitos ao ministro da Administração Interna após o sucedido na noite da vitória do Sporting, o Presidente da República disse não saber se, “no caso, houve intervenção do Ministério da Administração Interna ou se isso não foi tratado a nível de outras estruturas”.



“Para ir aos factos que apurei, de facto há uma leveza na ponderação das soluções alternativas ao Marquês de Pombal; uma leveza excessiva na ideia de criar condições para um aglomerado muito grande de pessoas em torno do estádio; e, depois, problemas de previsão e de organização e de funcionamento que levaram a que aquilo desembocasse no que desembocou”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa.







21h07 – "O que se passou nos festejos do Sporting é uma lição"



Sobre o sucedido após a vitória do Sporting na terça-feira, o Presidente da República disse ser preocupação de todos controlar a aglomeração de pessoas, mas que dificilmente tal conseguiria ser feito.



O chefe de Estado disse ter falado com os vários protagonistas e todos disseram que “por muita prevenção que tivesse havido”, seria complicado lidar com as multidões. “É uma lição, porque temos ainda jogos de futebol, temos ainda o final da Taça, a Champions”.



“Eu vi as imagens de Fátima, por exemplo, e a disciplina e o exemplo da Igreja Católica. Aquilo que tem sido o comportamento em espetáculos, o esforço de toda a gente para observar uma disciplina sanitária, foi [na noite e madrugada após o jogo] realmente ultrapassado”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.



Algo que “não pode ser replicado num futuro próximo”, considerou.







21h00 - Marcelo sobre a visita ao Alto Minho



Em entrevista à RTP, o Presidente da República disse ter notado, na visita ao Alto Minho, “grande expectativa de que a pandemia não dure muito mais”, “noção da crise económica e social” e noção de que “é preciso reconstruir”, sendo que essa reconstrução passa pela “proximidade local”.







20h50 - Entrevista com início às 20h55

A entrevista ao Chefe de Estado vai ser conduzida pelo jornalista António José Teixeira e transmitida em direto.O desafio da recuperação económica e social, o risco de uma crise política e a relação com o Governo serão alguns dos temas a abordar.