Marta Temido: "Nada tive a ver com este caso"

No dia em que a Polícia Judiciária está a realizar buscas em diversos locais, incluindo o Ministério da Saúde e o Hospital de Santa Maria, e em que se soube que o antigo secretário de estado António Lacerda Sales já foi constituído arguido, a antiga ministra da Saúde e cabeça de lista do PS às Eleições Europeias, em entrevista à Antena1, diz-se disponível para colaborar e prestar todos os esclarecimentos.



Sobre se o facto de as diligências acontecerem nesta altura e de estas poderem ter um impacto negativo na campanha eleitoral, Marta Temido responde ao jornalista João Alexandre que os portugueses "são sábios".



Quanto a uma possível candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu, a candidata diz que seria bom para o interesse nacional. Já no que se refere a Ursula von der Leyen, Temido reforça as criticas, apontado o dedo ao trabalho da presidente da Comissão Europeia ao lado de forças antidemocráticas.