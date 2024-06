Marta Temido tem direito a música própria e garante que o PS está unido na corrida europeia

Foto: João Alexandre - Antena 1

"Fazer o meu papel, estar com os meus camaradas, apoiar os nossos candidatos, apoiar a Marta Temido. Apoiar não é ofuscar ninguém. É impossível ofuscar a Marta Temido. Como vocês têm visto na campanha", reiterou Pedro Nuno Santos à saída do Mercado Municipal de Angeiras, onde, para além do líder do PS, Marta Temido contou com a presença de figuras do partido como os também candidatos Ana Catarina Mendes e Francisco Assis, ou a autarca socialista Luísa Salgueiro.



Na passagem por Angeiras, Marta Temido foi ainda brindada com uma música feita à medida da candidata. Da autoria do músico popular José Barbosa - que, em março, tinha sido o autor do tema "Boa Sorte" que dedicou a Pedro Nuno Santos -, a canção intitulada "Marta Temido" procura salientar o trabalho da ex-ministra da Saúde durante a pandemia.



Ainda antes da visita ao mercado, a cabeça de lista do PS passou pela Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, onde foi elogiada por vários visitantes como a costureira Eugénia Justa, de 51 anos. "Gostei muito dela como ministra, é muito forte e devia haver muitas mulheres como ela", afirmou, pouco antes de sublinhar: "Nem sempre voto PS. É assim-assim".



Já quanto às questões sobre um alegado "mal-estar" nas hostes socialistas, depois de Pedro Nuno Santos ter promovido uma renovação total da lista ao Parlamento Europeu, e sobre uma eventual falta de união entre os candidatos, Marta Temido responde: "A nossa estratégia de campanha foi dividirmo-nos pelo país. Acho que os portugueses sabem bem quem nós somos, o que representamos e o que fizemos".



No mesmo sentido seguiram as declarações do número dois na lista do PS e ex-eurodeputado, Francisco Assis. "Tenho muito orgulho em ser número dois na lista liderada por Marta temido. Essa questão não se coloca. Não tentem encontrar problemas onde eles não existem", rematou.