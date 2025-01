Miguel Arruda desfilia-se do Chega para "reafirmar inocência"

Acusado de furto de malas no aeroporto de Lisboa, o deputado do Chega, Miguel Arruda, anunciou esta tarde a desvinculação do partido e a sua passagem a deputado independente.

Revelações feitas à saída de um breve encontro com o líder do Chega, André Ventura, que lhe pediu para renunciar ou suspender o mandato.



O deputado açoriano descartou qualquer das soluções, apesar de afirmar pretender proteger o Chega.



"Eu próprio achei que, para reafirmar a minha inocência, não posso estar como deputado de qualquer tipo de partido, ainda por cima um como o nosso que defende um discurso implacável com quem cometa algum tipo de crime", explicou.



"Comuniquei logo a minha decisão ao presidente do partido e a minha ideia é desfiliar-me", acrescentou, "de modo a que o processo decorra normalmente nos tribunais".



Arruda declara-se inocente, desmente as acusações de que é alvo, e lembra que irá ser "julgado no sítio próprio, por um juiz, não na praça pública". Questionado sobre se tem condições para se manter como deputado, respondeu "claro que sim", referindo que dorme "descansado e de consciência tranquila".



Referindo-se às buscas efetuadas pela Polícia Judiciária, o deputado afirmou que "as malas que estavam em minha casa são minhas" e mostrou-se confiante que a situação fique rapidamente esclarecida, "de um momento para o outro".