Ministra da Saúde afirma no Parlamento que lideranças dos hospitais são fracas

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Ana Paula Martins recusou que o Governo pretenda limpar pessoas das listas dos médicos de família, mas afirmou estar a melhorar um despacho do anterior ministro, Manuel Pizarro, para que os médicos só tenham o número de utentes que estão na carta compromisso. Ana Paula Martins diz tratar-se de uma lista de reserva. Ouvida na Comissão Parlamentar da Saúde,, mas afirmou estar a melhorar um despacho do anterior ministro, Manuel Pizarro, para que os médicos só tenham o número de utentes que estão na carta compromisso. Ana Paula Martins diz tratar-se de uma lista de reserva. A ministra da Saúde garantiu que o Governo não deu quaisquer indicações aos hospitais para não divulgarem o fechi de serviços, de modo a evitar alarme social.



Questionada pela deputada socialista Mariana Vieira da Silva sobre as alegadas orientações, a ministra classificou-as de falsas. Sublinhou que foi pedido aos hospitais, para evitar encerramentos, que procurassem outras soluções.



Ana Paula Martins citou como exemplo o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde foi autorizado o aumento do número de tarefeiros.



A ministra da Saúde confessou ter uma obsessão em acabar com as listas de espera. No caso dos doentes com cancro, afirmou que foi dada orientação para que seja agendada a cirurgia até esta sexta-feira para data próxima.



A ministra acrescentou que todos os doentes que não possam ser agendados passam a ser transferidos, a partir da próxima semana, para outros hospitais.



A governante garante que a nova Direção Executiva vai ser conhecida nesta semana ou na próxima.

Questionada pela deputada socialista Mariana Vieira da Silva sobre as alegadas orientações, a ministra classificou-as de falsas.Ana Paula Martins citou como exemplo o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde foi autorizado o aumento do número de tarefeiros.A ministra da Saúde confessou ter uma obsessão em acabar com as listas de espera.A ministra acrescentou que todos os doentes que não possam ser agendados passam a ser transferidos, a partir da próxima semana, para outros hospitais.