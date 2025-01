Montenegro diz que "PSP fez bem" na operação do Martim Moniz

Luís Montenegro admitiu que não gostou de ver pessoas encostadas à parede, mas reconheceu que a PSP agiu bem na operação.

O chefe do Governo abordou as questões de segurança no país e ainda as mudanças no acesso de estrangeiros ao SNS, Serviço Nacional de Saúde, ou a Lei dos Solos.







Declarações durante o debate quinzenal desta tarde, na Assembleia da República, em que o primeiro-ministro respondeu às perguntas dos vários deputados, e mostrou-se irritado no frente a frente com o líder do PS.