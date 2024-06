"Não tenho memória de nenhuma contratação com esta consultora" -- Marta Temido

"Não tenho memória de nenhuma contratação com esta consultora ao nível do Ministério da Saúde. Não quer dizer que não tenha havido com entidades públicas empresariais, hospitais, administrações regionais de saúde, mas é algo que o Ministério da Saúde poderá esclarecer", afirmou.

Numa nota enviada à agência Lusa, o gabinete da ministra da Saúde esclareceu que "para organizar e estruturar os contributos/trabalho da `task force` foi contratada uma consultora privada, a IQVIA Solutions, que faz parte da bolsa de consultoras que tem trabalhado com o universo Ministério da Saúde nos últimos anos".

Na sua passagem por Lamego, em mais uma ação de rua, a candidata a eurodeputada explicou que "falando apenas de memória", só se recorda de ter feito "uma contratação relacionada com uma auditoria, a um tema de formação de aumento de vagas para a especialização".

"Como bem se recordarão, houve uma resolução do Conselho de Ministros que determinou que o Ministério da Saúde auditasse as vagas para a formação no internato médico, contratando serviços externamente", acrescentou.

Marta Temido evidenciou que todos os contratos realizados figuram no Portugal Base, esclarecendo ainda que "só em casos pontuais podem ser assumidos por serviços partilhados do Ministério da Saúde".

"Mas, tendencialmente são as secretarias gerais dos ministérios que fazem o procedimento e a publicitação daquilo que é a informação relativa a aquisições dos gabinetes ministeriais", indicou.

Aos jornalistas disse também não ter receio que "nenhum aspeto, que não da campanha, perturbe a campanha".

"Muito menos coisas que não existem", frisou.

Já de manhã, em Resende, a antiga ministra da Saúde criticou quem define estratégias politicas entregando-as ao setor privado.

"Quem conhece bem não compra a terceiros, quem não sabe bem o que fazer tende a comprar fora. São opções", apontou.

Marta Temido referiu que, talvez por ter "muita experiência no setor da saúde", sempre entendeu que essa "não era uma boa opção".

"Conheço profundamente o nosso país, também graças ao trabalho que tive como administradora hospitalar, trabalhei aqui a poucos quilómetros, no Hospital do Peso da Régua", concluiu.