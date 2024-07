Mariana Mortágua diz que se os partidos de esquerda viabilizarem o Orçamento do Estado do atual governo é "o fim da política em Portugal".

A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve reunida esta manhã com o grupo Justiça para Pensionistas e Reformados e juntou-se ao pedido do movimento para que a atualização das reformas seja feita tendo em conta a inflação do ano seguinte ao da aposentação.



Já sobre o Orçamento do Estado - em que o Bloco já anunciou que vai votar contra - Mortágua diz que é arrogante o primeiro-ministro vir pedir o apoio da esquerda.



A líder do Bloco respondeu ainda às palavras de Luís Montenegro sobre a oposição estar confusa.