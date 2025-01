PCP diz não ser necessário Conselho de Estado sobre segurança

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Paulo Raimundo avisa que a maior insegurança está no vínculo laboral, nos baixos rendimentos e na falta de médicos.



O secretário-geral do PCP esteve esta terça-feira com trabalhadores da empresa Bimbo, em Mem-Martins. Os comunistas recolhem assinaturas para um abaixo-assinado que pede o aumento de salários e pensões e que será entregue ao primeiro-ministro.



Questionado sobre o debate no parlamento agendado para sexta-feira, sobre o alargamento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez, Paulo Raimundo avisa que neste tema o quadro parlamentar está mais suscetível a recuos do que a avanços.