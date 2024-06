Problemas relacionados com a AIMA voltam hoje a ser debatidos no Parlamento

O Partido Comunista propõe um programa especial de emergência, para que sejam regularizados os pedidos de autorização de residência que estão pendentes. O deputado António Filipe explica de que forma pode ser alcançado esse objetivo.O Governo anunciou recentemente uma "task-force” com 300 pessoas para recuperar os 400 mil processos pendentes em menos de um ano.Mas o PCP considera que não foi explicado com quem, como, nem quando.Neste debate agendado pelos comunistas, há também propostas do Bloco de Esquerda, do Livre e do Chega, mas António Filipe vai estar atento à posição de outros partidos.O debate sobre os atrasos na regularização de processos na Agência para as Migrações e Asilo arranca às 15h00 na Assembleia da República.