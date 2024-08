PS acusa Governo de falta de sentido de Estado na nomeação de comissário europeu

"A forma como tem tratado a indicação do comissário europeu é um desses exemplos de que temos um Governo sem sentido de Estado", afirmou o líder socialista, em declarações aos jornalistas.

Falando à margem da visita que realizou hoje à Feira Agrícola do Vale do Sousa (Agrival), em Penafiel, no distrito do Porto, declarou não ter sido contactado pelo executivo liderado por Luís Montenegro sobre a nomeação do comissário europeu.

O secretário-geral do PS acrescentou esperar que o PSD e o Governo tenham sentido de Estado "no que ao comissário europeu diz respeito, que não serve para eventos partidários".

"Há aqui, ao longo de várias matérias, uma atitude perante a governação que não revela sentido de Estado do Governo, nem do primeiro-ministro. Isso é que é preocupante", anotou.

Para o líder socialista, deseja-se que o país possa oferecer à União Europeia um comissário ou uma comissária com "a mesma capacidade e o mesmo nível de qualificação" de Elisa Ferreira, nos últimos cinco anos, além de poder assumir uma pasta importante no executivo europeu.