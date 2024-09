PSD. Luís Montenegro reeleito presidente do partido

Com uma taxa de abstenção de cerca de 60 por cento, Luís Montenegro, também primeiro-ministro, renovou o mandato como 19.º presidente do PSD para mais dois anos. Numa mensagem gravada pelo PSD, enviada às redações, o líder social-democrata sublinha o "profundo agradecimento à confiança que os militantes do PSD depositaram nesta liderança". "Nos próximos anos vamos continuar o espírito reformista e transformador que demos ao governo de Portugal, com muits sensibilidade social"







O Conselho de Jurisdição Nacional do partido registou ainda 326 votos brancos e 97 votos nulos.





Na mensagem de vídeo divulgada pelo PSD, Luís Montenegro aponta "os combates eleitorais que neste período vamos enfrentar" e refere as eleições autárquicas em 2025 e as eleições presidenciais em 2026.