Pedro Delgado Alves, deputado do PS, considera que o nome de Maria Luís Albuquerque "não é uma boa memória para muitas das pessoas", e recorda que a ex-ministra, "foi a responsável direta por medidas muito gravosas, para um conjunto de setores do país".

O parlamentar recorda que apesar de a escolha do nome para o cargo de comissário europeu ser uma escolha do executivo, "isso não impede os governos de procurar construir um consenso o mais alargado possível" e recordou que o seu partido auscultou as outras forças políticas quando decidia o nome para o cargo.