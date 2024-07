Suplemento de missão. Parlamento chumba projetos apresentados pelo Chega

A proposta do Chega implicava um suplemento de missão para PSP, GNR e guardas prisionais equiparado ao da Polícia Judiciária. O suplemento seria pago 14 vezes e indexado à remuneração base do diretor nacional da PSP e do comandante-geral da GNR, correspondendo a 19,6% desse valor. Foi chumabada por PSD, PS e CDS-PP e contou com a abstenção de IL, PCP e Livre. Bloco de Esquerda e PAN votaram favoravelmente.



Por seu lado o PCP propôs a atribuição de suplemento de missão para as forças e serviços de segurança no valor de 200 euros no imediato, com aumento em janeiro de 2025 para 300 euros e no ano seguinte para 450 euros. Em 2027, o suplemento passaria a estar indexado ao vencimento vencimento do diretor nacional da PSP e do comandante-geral da GNR.





Também o projeto do PCP foi chumbado por PSD, PS e CDS-PP, abstenção do Chega e IL e voto favorável do BE, Livre e PAN.







Finalmente, a proposta do PAN previa o pagamento diferenciado consoante a categoria dentro da GNR e PSP. Também foi chumbada por PSD, PS e CDS-PP. O Chega e a IL abstiveram-se e o BE, PCP e Livre votaram a favor.







Numa discussão tensa que obrigou por várias vezes à intervenção do Presidente da Assembleia da República, todos os partidos foram unânimes em acusar o Chega de aproveitamento político através das forças de segurança.





O debate surge depois de Luis Montenegro ter avisado que não haveria "nem mais um cêntimo" para estas negociações.





Durante o debate, as galerias da Assembleia da República estiveram preenchidas com elementos das forças de segurança. Algumas estruturas sindicais mobilizaram-se para assistir ao debate parlamentar, respondendo a um convite de André Ventura.



O líder do Chega começou o debate a dizer que havia "centenas de pessoas impedidas de entrar", o que motivou uma resposta dura por parte do líder parlamentar do PSD.



Hugo Soares, disse que "ninguém dá lições aos sociais democratas no respeito pelas forças de segurança e que a demora na entrada se devia apenas a procedimentos de segurança.



O presidente da Assembleia da República garantiu que "não havia nenhuma situação especial na entrada em comparação com outro dia normal".