Temido pede voto no PS contra AD da direita dos "muros"

"Da nossa parte estamos muito confortáveis, muito convictos e muito orgulhosos em nos sentarmos com os socialistas europeus que vão defender os nossos valores. Mas, esse não será o caso de todos, não será o caso da AD, que se vai sentar à mesa com quem quer construir muros nas fronteiras externas da União Europeia", afirmou Marta Temido, numa referência à direita e extrema-direita.

Marta Temido discursava no arraial popular de encerramento da campanha do PS às europeias, em Marvila, no concelho de Lisboa, depois de 12 dias em que percorreu todos os distritos do país.

Ao longo da sua intervenção, acusou a AD de ir sentar-se à mesa com quem "quer externalizar aos países terceiros a gestão da colocação de migrantes", o que "os torna cúmplices da violação de direitos humanos".

"Vão sentar-se com quem não vota pelas condições laborais dos mais jovens, com quem não vota pela proteção do meio ambiente. Vão juntar-se a quem apenas quer retroceder", criticou.

A candidata a eurodeputada assinalou a importância "de todos" participarem naquela que é "provavelmente a eleição europeia mais importante das nossas vidas" e que "mudará os destinos de Portugal e da Europa nos próximos cinco anos".

"Só uma vitória no Partido Socialista sobre a direita pode provar uma vitória dos valores do humanismo e do progresso. Vamos votar pela solidariedade e não pela austeridade, no progresso que vence o retrocesso e numa Europa que é de valores, mas também de resultados", apelou.