Tumultos em Lisboa. Governo admite "endurecer" medidas para contenção da "onda de violência"

“Não podemos tolerar de maneira nenhuma a violência e as forças de segurança têm sido muito competentes em conter essa onda de violência. Mas se eventualmente tivermos que endurecer essa contenção, teremos de o fazer”, explicou.







Questionado sobre que medidas de endurecimento poderão estar em causa, o primeiro-ministro respondeu que “nós temos todo o nosso dispositivo das forças e serviços de segurança mobilizado para não permitir que a violência ganhe à tranquilidade”.



Luís Montenegro avançou ainda que será realizada uma reunião já na quinta-feira em São Bento com os autarcas da Área Metropolitana de Lisboa para “aprofundar a melhor maneira de suster estes episódios de violência e eliminá-los”.



“Tomaremos todas as medidas necessárias para que o direito à manifestação não colida com o direito à paz, à ordem pública e à tranquilidade na mobilidade das pessoas”, frisou.







O chefe de Governo garantiu ainda que serão sempre respeitadas “as vozes que vierem, de forma pacífica, acrescentar a sua posição ao debate público”, mas vincou que “as pessoas que se quiserem manifestar” e “colocar as suas preocupações e as suas revoltas ao poder político” devem fazê-lo “dentro do quadro legal”.





Questionado pela RTP sobre se mantém a confiança no ministro dos Negócios Estrangeiros depois de algumas queixas públicas de algumas patentes militares, Luís Montenegro respondeu que Paulo Rangel “tem a total confiança” do Governo.