XIII Convenção do Bloco de Esquerda. Último discurso de Catarina Martins como líder no arranque da reunião magna

A XIII Convenção Nacional do BE, que vai eleger a nova liderança, começa hoje em Lisboa com um arranque dominado pelo discurso de despedida de Catarina Martins, a apresentação e discussão das moções em disputa e as intervenções dos delegados.

12h11 - Louçã diz que partido "ganhou mais força" e Catarina foi "extraordinária"



O fundador do Bloco de Esquerda Francisco Louçã considerou hoje que o partido "ganhou mais raiz, mais força" e tem "recuperado muito" e afirmou que a líder cessante, Catarina Martins, "foi extraordinária porque marcou um período de amadurecimento".



"Acho que o Bloco mudou o mapa político português, trouxe inovação, capacidade e, ao fim de 20 anos, pôde mostrar que tem mais força, porque tem mais raiz, tem mais capacidade, aprende, e isso é o que faz a força", defendeu Francisco Louçã, à entrada para a XIII Convenção Nacional, que arranca hoje em Lisboa.



O fundador considerou que o BE "ganhou mais raiz, ganhou mais força, mais capacidade" ao longo dos últimos anos, sustentando que "conhecer melhor as cuidadoras informais, as dificuldades dos enfermeiros, dos professores, perceber como é que os estudantes lutam pelas alterações climáticas, isso é força, e ganhar raiz".

(Agência Lusa)





11h58 – Catarina Martins é cumprimentada pelos ex-líderes do BE no final do seu discurso que durou cerca de 30 minutos







11h30- Catarina Martins discursa na convenção







A líder do Bloco de Esquerda deixou uma saudação a todos os militantes.







Catarina Martins recorda que esteve durante 11 anos à frente do partido e deixou também elogios a Francisco Louça, Luís Fazenda e Fernando Rosas. “As gerações não se atropelam”.







“As gerações no Bloco de Esquerda reforçam-se e acrescentam-se”, acrescentou.

Miguel Portas também não foi esquecido na despedida da atual líder do BE.



No seu discurso, Catarina Martins afirmou ainda que se orgulha “por ver despenalizada a lei da eutanásia durante o seu mandato. E recorda João Semedo.



Catarina Martins afirma que “tem orgulho por estar presente num partido e feminista”. Deixa uma palavra às camaradas fundadoras e deixa uma palavra a Marisa Matias e a Mariana Mortágua.





A líder demissionária relembra ainda a história do partido “em nome de todos os povos”.





Catarina Martins frisa ainda que o BE combate “a corrupção e o compadrio” e realça que está a “fazer um balanço para o futuro”.





“Ajudámos a salvar o país da direita”, relembra numa referência à geringonça.







No entanto, reconhece que a última “derrota eleitoral, no ano passado, deixou feridas” no partido.







Catarina Martins realçou ainda que “a economia vive de baixos salários”. E que frisou que o “Governo dá benefícios fiscais a quem mais tem”.



O “governo encena confrontos vazios com a direita”, acusou. Para Catarina Martins, “o PS está a contaminar o debate democrático”.





“O país não quer mais salários de miséria”, acrescenta.







Segundo a líder demissionária do BE “esta é a convenção de quem leva o país a sério”.











Catarina Martins vai sair da liderança.

É o fim de um ciclo da vida interna do partido.





Os 654 delegados poderão escolher entre duas moções: a A, encabeçada pela deputada Mariana Mortágua e com muitos nomes da atual direção, e a E, que junta críticos e cujo porta-voz à convenção é o ex-deputado Pedro Soares.