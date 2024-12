XXII Congresso do PCP. PS recorda geringonça, BE pede convergência e PSD minimiza

Em declarações aos jornalistas em Almada, o deputado socialista João Torres recordou o que separa PS e PCP, desde logo em capítulos como a guerra na Ucrânia.Em seguida, porém,, sem deixar de tornar “muito claras as divergências”.Nas palavras de João Torres,. Para então arguir que,. Nós no Partido Socialista nunca confundimos os alvos e espero que o Partido Comunista Português também, de agora em diante, não os confunda”.

PSD, PS, BE, Livre e PEV fizeram-se representar no encerramento do XXII Congresso do PCP. Chega, IL e CDS-PP não receberam convite.



Em convergência nas avaliações do Congresso comunista estiveram Bloco de Esquerda e PEV. O primeiro enunciou mesmo a ideia de “espaços comuns de luta” em matéria de direito ao trabalho, habitação e defesa de serviços públicos., sustentou o dirigente bloquista Luís Fazenda, referindo-se às opções do Governo de Luís Montenegro.Já a dirigente do Partido Ecologista “Os Verdes” Dulce Arrojado deixou elogios à análise avançada pelos comunistas relativamente à situação do país., acentuou, referindo-se, depois, ao compromisso com as justiças social e ambiental.

“Por tudo e por nada”

. Mas advertiu, em seguida, contra um modelo de oposição que critica “por tudo e por nada”., enfatizou o dirigente laranja., acrescentou.

Américo Aguiar em Almada. "Fazemos caminho"



Também o bispo de Setúbal, Américo Aguiar, marcou presença no encerramento do Congresso do PCP. Questionado pelos sobre jornalistas se receia ficar conhecido como "bispo vermelho", à semelhança de Manuel Martins, bispo de Setúbal nos anos de 1980, o cardeal desvalorizou., retorquiu, esquecendo-se de referir o Livre, enquanto partido com representação na Assembleia da RepúblicaNa perspetiva de Américo Aguiar,, defendeu.A proximidade é, ainda de acordo com Américo Aguiar, fundamental para que não haja "queixas de notícias falsas ou de desvios ideológicos, situações que possam acontecer por as pessoas não entenderem aquilo que é a mensagem que os partidos têm para transmitir"., exortou.

