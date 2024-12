"Não desistimos do país". Paulo Raimundo fecha XXII Congresso do PCP a prometer "resistir"

A situação do partido, assumiu Paulo Raimundo na intervenção que culminou o Congresso comunista, é “de grande exigência, o inimigo tem muita força e muitos meios”.“Mas”, contrapôs.

O novo Comité Central do PCP foi eleito no sábado com seis votos contra e oito abstenções. A cúpula comunista passa a ter menos membros e mais mulheres. E fica mais jovem.



Na sexta-feira, primeiro dia do Congresso, em entrevista à RTP , o secretário-geral do PCP afirmara não estar preocupado com as presidenciais, assegurando, ainda assim, que o partido não faltaria a nenhuma batalha. Paulo Raimundo dissera ainda que os comunistas saberiam retirar lições dos maus resultados nas urnas.

Ainda segundo Paulo Raimundo,“Há forças e forças suficientes, se organizadas e mobilizadas, para”, insistiu.Olhando aos três dias deste XXII Congresso,, mas que aqui está a resistir”, acentuou, colhendo aplausos e as palavras de ordem “assim se vê a força do PC”.. Quem esperava isolamento, encontrou um partido ligado à vida e à realidade, disponível e empenhado em juntar forças com todos aqueles que justamente estão preocupados com o rumo atual do partido”, prosseguiu Paulo Raimundo.“Os que propositadamente confundem mensagem nova com demagogia, mentira e desinformação,. Quem esperava pessimismo, encontrou a alegria”.“Lamentamos desiludir os que tomam os seus desejos por realidade:. O PCP cá está a desmentir e, acima de tudo, pronto a enfrentar e a derrotar todos quantos gostariam que o partido se vergasse ao poder e interesses do grande capital”, frisou o secretário-geral comunista.Dando como adquirido um partido “mais forte, mais preparado e determinado para tomar a iniciativa”,No próximo dia 14 de janeiro, o PCP vai realizar 100 ações em todo o país tendo em vista reunir 100 mil assinaturas para o abaixo-assinado no quadro da campanha

“Intensificar a preparação das autárquicas”

Na passagem do discurso dedicada às próximas eleições autárquicas,. Excluídas do texto ficaram as eleições presidenciais de 2026.

No sábado, Jerónimo de Sousa subiu ao púlpito do Congresso para recordar que o PCP sempre se ergueu em momentos desafiantes. Para o ex-secretário geral dos comunistas, também agora é o PCP que assume a luta em prol dos trabalhadores e contra ofensivas às conquistas do 25 de Abril.



“Aproveitemos esta experiência para tomar a iniciativa e intensificar a preparação das próximas eleições autárquicas. Façamos das eleições autárquicas uma grande jornada de contacto e mobilização popular”, exortou o dirigente comunista, para quem o PCP deve concretizar“Mobilizemos comunistas, ecologistas, mobilizemos independentes, mobilizemos todos independentemente das suas opções partidárias para dar ainda mais força a um projeto”., rematou.PSD, PS, BE, Livre e PEV fizeram-se representar no encerramento do XXII Congresso do PCP. Chega, IL e CDS-PP não receberam convite.

