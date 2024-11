Empresas confessam estar preocupadas com exportações para EUA

Foto: Nuno Patrício - Antena 1

Com o regresso de Donald Trump ao poder, e a implementação de medidas protecionistas, as empresas nacionais podem vir a ressentir-se.



Foi isso que constatou a jornalista Marta Pacheco, no contacto com alguns dos sectores que mais exportam para o outro lado do Atlântico e que dizem que vêm aí tempos de inquietação.



No topo das exportações para o território norte-americano estão os produtos químicos, onde se incluem os medicamentos, combustíveis minerais, máquinas e aparelhos, plásticos e borracha e metais comuns.



A seguir a este jornal, analisamos as consequências económicas para Portugal da mudança política nos Estados Unidos, com o antigo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que esteve no governo, durante o período em que Trump esteve na presidência norte-americana.