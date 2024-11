"O teu corpo, a minha escolha". Ataques contra mulheres nas redes sociais aumentam após reeleição de Trump

, de acordo com um estudo do(ISD).O principal impulsionador foi Nicholas J. Fuentes, um nacionalista branco e conhecidonorte-americano, que no dia 6 de novembro partilhou na rede social X: “O teu corpo, a minha escolha. Para sempre”.Um vídeo de Fuentes a repetir a frase também se tornou viral nas redes sociais. “Adivinhem? Os homens venceram outra vez. E sim, nós controlamos os vossos corpos”, diz Nick Fuentes no vídeo.Outras mensagens misóginas também se tornaram virais na rede social X nos últimos dias. Uma delas é da autoria de Andrew Tate, o influenciador das redes sociais norte-americano, que no dia 7 de novembro escreveu na rede social X: “Vi uma mulher a atravessar a rua hoje mas mantive o pé no acelerador. Direito de passagem? Vocês não têm mais direitos”.segundo o estudo do ISD , que analisou comentários direcionados a mulheres e a discussão desses mesmos comentários entre 4 e 6 de novembro nas redes sociais X, TikTok, Facebook e Reddit.Muitas mulheres estão também a denunciar nas redes sociais que estão a receber comentários de homens como “o teu corpo, a minha escolha” nas suas publicações ou em mensagens privadas.A frase em causa está também a atormentar mulheres e meninas fora das redes sociais.

Pelo menos um distrito escolar norte-americano emitiu esta semana um aviso aos pais a informar que vários alunos estavam a usar esta frase para atacar meninas na escola.

No Facebook, a mesma frase também foi repetida 52 mil vezes nas 24 horas após o anúncio da vitória de Donald Trump. Um pai escreveu:A frase “o teu corpo, a minha escolha” consiste numa alteração ao“o meu corpo, a minha escolha”, que foi usado pelas mulheres como um grito de guerra em defesa pelos direitos reprodutivos.Apesar de a sua posição em relação a este tema não ter ficado clara durante a campanha eleitoral, Donald Trump continua a defender a revogação da lei Roe V. Wade.

A lei foi revogada há dois anos por três juízes nomeados por Trump, deixando assim ao critério de cada Estado a decisão de proibição do aborto.

No dia em que os norte-americanos escolheram Trump como o próximo presidente dos EUA, dez Estados foram também a votos para decidir eventuais alterações às leis da interrupção voluntária da gravidez.A eleição de Trump deu um novo impulso ao movimento 4B. O movimento feminista radical nasceu na Coreia do Sul e diz não ao casamento e relações sexuais heterossexuais, gravidez ou namoro. O movimento já existia nos EUA, mas ganhou força após a nomeação de Trump.