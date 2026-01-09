Ralis
Dakar2026. Nasser Al-Attiyah vence etapa e é o novo líder da prova
O catari Nasser Al-Attiyah, ao volante de um Dacia, assumiu hoje a liderança da classificação de automóveis do Rali Dakar, ao triunfar na sexta etapa da prova rainha de todo o terreno, na Arábia Saudita.
O português João Ferreira esteve em bom plano, nesta longa etapa de 915 quilómetros entre Hail e Riade, dos quais 336 cronometrados, terminando em quinto, após ter chegado a liderar a classificação. O piloto luso subiu dois lugares na classificação geral, para 12.º.
O dia foi de festa para os Dacia Sandrider, que fizerem 'dobradinha' com Al-Attiyah e o francês Sébastien Loeb, afastando da liderança o sul-africano Henk Lategan (Toyota), agora segundo da geral, imediatamente à frente do espanhol Nani Roma.
Nassar Al-Attiyah conclui a etapa em 3:38.28 horas, mais rápido 2.58 minutos do que Loeb, enquanto João Ferreira gastou mais 4.56.
Na geral, o catari tem um agregado de 24:18.29 horas, sendo seguido por Lategan, a 6.10, e Roma, a 9.13.
João Ferreira é agora 12.º, a 31.56 da frente da prova.
Nas motos, o australiano Daniel Sanders (KTM) segurou a liderança, apesar de só ter sido terceiro na etapa, que foi conquistada pelo norte-americano Ricky Brabec (Honda), em 3:41.33 horas.
Sanders, o campeão em título, foi inicialmente indicado como vencedor do dia, mas acabou por ser penalizado em seis minutos por excesso de velocidade, em zona de 50 km/h.
O melhor português voltou a ser Martim Ventura (Honda), hoje em 14.º, 11 lugares à frente de Bruno Santos (Husqvarna). Pedro Pinheiro, também com uma Husqvarna, foi o 75.º.
Na geral, Ventura é agora o melhor representante luso, subindo ao 17.º lugar, com Bruno Santos a ocupar o 18.º e Pedro Pinheiro o 49.º.
Na classe SSV de automóveis, voltou a haver três pilotos portugueses no ‘top 10’ da tirada: Gonçalo Guerreiro (Polaris), em quarto, João Monteiro (Can-Am), em quinto, e João Dias (Polaris), em sétimo.
A geral de SSV é encabeçada pelo norte-americano Brock Heger (Polaris), enquanto João Monteiro é o melhor da frota nacional, no quarto lugar.
Em Challenger, também entre os automóveis, Pedro Gonçalves (BRE) foi o português mais rápido, no 11.ºposto, com Rui Carneiro (MMP) a ser hoje o 13.º.
A classe é comandada pelo espanhol Pau Navarro (BBR), com Pedro Gonçalves a entrar no top-10, para o nono lugar, enquanto Carneiro é o 12.º.
