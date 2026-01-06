Ralis
Dakar2026. Ventura mantém segundo lugar nas Rally2, João Ferreira atrasa-se
O piloto português Martim Ventura (Honda) manteve hoje o segundo lugar entre a categoria Rally2 das motas, após a quarta etapa da 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa na Arábia Saudita.
O piloto da Honda terminou a tirada em torno de Al-Ula, com 421 quilómetros cronometrados, na 10.ª posição, a 16.07 minutos do vencedor, o espanhol Tosha Schareina (Honda), que bateu o norte-americano Ricky Brabec (Honda) por 2.17 e o australiano Daniel Sanders (KTM) por 3.28.
Na categoria secundária, Ventura foi o segundo mais rápido, a 3.13 minutos do norte-americano Michael Docherty (KTM), que lidera.
Na classificação geral, Daniel Sanders manteve o comando da prova, agora com 1.07 minutos de vantagem sobre Ricky Brabec e 1.13 face a Schareina, após um dia de ataque dos homens da equipa Honda, gerida pelo português Ruben Faria.
Martim Ventura é o 10.º classificado, a 26.58 do comandante, mas a 3.32 da liderança da classe Rally2.
Bruno Santos (Husqvarna) é agora o 24.º da geral, já a quase duas horas do líder, enquanto Pedro Pinheiro (Husqvarna) é 53.º.
Nos automóveis, o norte-americano Mitch Guthrie (Ford Raptor) foi o mais rápido na quarta etapa e, com esta vitória, assumiu a liderança das quatro rodas.
Guthrie bateu o checo Martin Prokop (Ford Raptor) por 2.27 minutos, com o sul-africano Guy Botterill (Toyota Hilux) em terceiro, a 5.23.
O português João Ferreira (Toyota Hilux) sofreu vários furos que lhe custaram dezenas de minutos, terminando apenas em 27.º, a 29.21 minutos.
“Perdemos algum tempo devido aos furos e à gestão de pneus feita até final e, num Dakar tão competitivo, isso reflete-se imediatamente na classificação. Ainda assim, conseguimos evitar problemas maiores e levar o carro até ao final, o que também faz parte da gestão da prova”, explicou o leiriense.
João Ferreira sublinha que “o Dakar é longo e constrói-se dia após dia”, sendo que “o importante é manter a concentração, analisar o que aconteceu e voltar a um registo mais sólido já na próxima etapa”.
Com este resultado, desceu ao 15.º posto da classificação geral, a 20.50 minutos do novo líder.
Na quarta-feira, disputa-se a quinta etapa, primeira parte de uma etapa maratona em que os pilotos não terão assistência externa, com 417 quilómetros cronometrados em redor de Al-Ula.
