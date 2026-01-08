João Ferreira é sétimo em nova etapa do Rali Dakar

Schareina caiu para a quarta posição absoluta, depois de ter sido apenas 12.º classificado na etapa. Atrás do espanhol na corrida surgiu o português Martim Ventura (Honda), enquanto Bruno Santos e Pedro Pinheiro terminaram a prova em 21.º e 51.º, respetivamente. Bruno Santos mantém-se, ainda assim, como o melhor representante português na geral, no 17.º lugar.





c/Lusa

João Ferreira concluiu os 372 quilómetros cronometrados da quinta tirada entre o local onde os atletas pernoitaram e a cidade de Hail, na Arábia Saudita, a 6.07 minutos do vencedor da etapa, Mitch Guthrie, da Ford.O piloto português recuperou terreno e ocupa agora a 14.ª posição da classificação geral da prova, cujo pódio se manteve inalterado. Henk Lategan (Toyota) está na liderança, com 3.17 minutos de vantagem sobre o catari Nasser Al-Attiyah (Dacia) e 5.38 sobre o sueco Mattias Ekström (Ford).Na classe SSV de automóveis, os pilotos portugueses João Monteiro (5.º), Gonçalo Guerreiro (7.º) e Hélder Rodrigues (10.º) fixaram-se no top-10 da tirada. A geral de SSV é encabeçada pelo norte-americano Brock Heger (Polaris) e João Monteiro é o melhor português da tabela, na quarta posição.Já na categoria de Challenger, Rui Carneiro foi o atleta luso mais rápido da última etapa, no 14.º posto, mas Pedro Gonçalves (21.º) é quem está mais bem posicionado a nível absoluto, na 9.ª posição.No topo da categoria de motos desta 48.ª edição do Dakar houve, no entanto, alterações. Tosha Schareina (Honda) deixou fugir a liderança da corrida, que agora pertence ao australiano Daniel Sanders (KTM), após a conclusão da última etapa conquistada pelo argentino Luciano Benavides (KTM), com um tempo de 4:05.16 horas.Sanders foi o terceiro mais rápido do dia, assumindo a liderança, com 2.02 minutos de vantagem sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que se manteve no segundo posto, e 5.55 minutos sobre Benavides, novo terceiro colocado.