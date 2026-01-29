Rali de Portugal começa mais cedo em 2026 e vai ter menos um troço

De acordo com o Rally Guide publicado pelos organizadores, este ano, a 59.ª edição da prova, que vai para a estrada entre 07 e 10 de maio, terá três especiais logo na quinta-feira, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, quando se realizava troço citadino.

Em 2026, a superespecial mantém-se na Figueira da Foz, a fechar o primeiro dia, de quinta-feira dia 07 de maio, que começa duas horas mais cedo, já que a cerimónia de partida está programada para as 15:00.

Também o `shakedown`, o troço de testes que os pilotos podem fazer para as últimas afinações, foi antecipado e decorre este ano na quarta-feira dia 06, durante a tarde, em Baltar.

O centro nevrálgico da prova continua a ser na Exponor, em Matosinhos, com troços previstos em Águeda, Albergaria-a-Velha, Amarante, Arganil, Cabeceiras de Basto, Coimbra, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Lousada, Matosinhos, Mortágua, Paredes, Sever do Vouga e Vieira do Minho.

Depois das queixas de vários pilotos sobre a extensão do dia de sexta-feira, que em 2025 teve 10 troços cronometrados, a organização alterou este ano o figurino, antecipando dois desses troços para quinta-feira.

No total, a 59.ª edição do Rali de Portugal terá 23 especiais cronometradas, menos uma do que a edição de 2025.

A `power stage` (troço final que distribui 15 pontos extra pelos cinco mais rápidos) mantém-se em Fafe, a partir das 13:05 horas de domingo 10 de maio.

Questionado pela Lusa quanto ao percurso do Rali de Portugal, o presidente do ACP, Carlos Barbosa, disse que "ainda não está tudo definido", por ainda decorrerem negociações com as autarquias.

A versão definitiva só deverá ser conhecida "dentro de duas semanas".

O francês Sébastien Ogier venceu a edição de 2025 do Rali de Portugal, cimentando o seu nome no topo da lista dos mais vitoriosos de sempre da ronda lusa do Campeonato do Mundo de ralis, com sete triunfos, antes de conquistar o título mundial pela nova vez.

O Rali de Portugal vai ser a quinta das 14 provas da temporada, já iniciada com o Rali de Monte Carlo.