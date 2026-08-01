Sami Pajari no comando do Rali da Finlândia





(Com Lusa)

Pajari dispõe de 46,4 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), segundo classificado, e de 1.36,3 minutos sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), terceiro, que também capotou durante a manhã.Ogier e o navegador Julien Ingrassia lideravam desde sexta-feira e tinham 20,9 segundos de vantagem quando o Toyota saiu da estrada a alta velocidade e capotou várias vezes na segunda passagem por Västilä, durante a tarde.Os dois ocupantes abandonaram o automóvel pelos próprios meios, mas foram transportados para um hospital em Tampere para exames de precaução.O diretor-adjunto da Toyota, o finlandês Juha Kankkunen, revelou que a equipa conseguiu falar com Ogier após o acidente e que o piloto estava sobretudo abalado, sem aparentar ter sofrido fraturas, pelo que a ida ao hospital foi “apenas por precaução”.“Hoje parou-me o coração duas vezes, com o Elfyn e com o Sébastien. Ainda temos de perceber o que aconteceu, se foi um problema técnico ao algo do género, porque ele não precisava de arriscar”, disse.Com o abandono do francês, Pajari herdou o comando e completou sem incidentes a última classificativa do dia, em Leustu, aproximando-se da segunda vitória consecutiva no Mundial, depois do triunfo alcançado em julho no Rali da Estónia.“Durante toda a tarde procurei gerir a velocidade. Ainda faltam duas classificativas longas e tudo pode acontecer”, afirmou Pajari, citado pela organização do campeonato.O finlandês tinha sido o mais rápido nas primeiras passagens por Päijälä e Västilä e aproximou-se a 20,9 segundos de Ogier antes de o acidente de Evans o promover ao segundo lugar.Pajari manteve a pressão durante a tarde, vencendo as segundas passagens por Parkkola e Västilä. Ogier ainda respondeu com o melhor tempo em Päijälä, antes de abandonar no troço seguinte.Evans, líder do campeonato, protagonizou uma recuperação depois de também ter capotado durante a manhã, na primeira passagem por Leustu. Os espetadores conseguiram colocar o Toyota novamente na estrada, mas o britânico perdeu mais de 1.40 minutos e caiu para o quinto lugar.Após uma reparação profunda efetuada pelos mecânicos da Toyota durante a assistência, Evans assinou três vezes entre os dois primeiros durante a tarde e chegou à última classificativa empatado com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) na luta pelo terceiro lugar.A vitória no troço de Leustu permitiu-lhe terminar o dia com 3,8 segundos de vantagem sobre Fourmaux, quarto classificado.“Tenho de agradecer muito aos mecânicos pelo trabalho realizado depois do meu grande erro. Mais importante ainda, esperamos que tudo esteja bem com Sébastien e Julien”, declarou Evans.O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) ocupa o quinto lugar, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) subiu ao sexto posto, apesar de um furo, terminando com apenas 1,5 segundos de vantagem sobre o irlandês Josh McErlean (Ford Puma).O letão Martins Sesks (Ford Puma) também capotou durante a manhã, sem consequências físicas para o piloto e o navegador Renars Francis, estando previsto o regresso da dupla no domingo.O Rali da Finlândia termina no domingo com duas passagens pelos 30,02 quilómetros de Himos-Jämsä, sendo a segunda classificativa a ‘power stage’ da prova.