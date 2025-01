A Junta de Freguesia de Meruge, no concelho de Oliveira do Hospital, condena as constantes descargas de efluentes industriais no leito do rio Cobral.

O autarca fala mesmo em crimes ambientais, devido aos despejos permanentes de algumas fábricas de queijo da região.

A autarquia já sugeriu a construção de uma ETAR, uma estação de tratamento de águas residuais, mas a solução não foi bem acolhida por parte dos empresários.

Enquanto isso o rio Cobral continua a mostrar os danos causados pela poluição que se arrasta ao longo dos anos.