Federação Portuguesa de Futebol vai tentar reduzir a suspensão de Cristiano Ronaldo

A exposição, que está a ser preparada com o envolvimento direto do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, tem como objetivo que o jogador não esteja suspenso no início do Mundial2026 e assenta em três pontos:



. o clima pré-jogo criado pelo selecionador da República da Irlanda;



. a jogada em si;



. a ausência de antecedentes de Ronaldo, que nunca tinha sido expulso na seleção;



No entender do organismo federativo, que já foi notificado pela FIFA da instauração do processo disciplinar ao avançado, as declarações do selecionador Heimir Hallgrímsson, que acusou Ronaldo de ter controlado a arbitragem no jogo entre as duas seleções, em Alvalade (vitória de Portugal por 1-0), "provocou um ambiente claramente e comprovadamente hostil em torno do capitão da seleção nacional".



A FPF considera também que, no lance da expulsão, Cristiano Ronaldo "foi, como em muitas outras ocasiões durante o jogo, ostensivamente agarrado dentro da área" e teve "uma reação de frustração" por parte do internacional português, que deu uma cotovelada no defesa irlandês Dara O'Shea.



O organismo alude ainda à ausência de antecedentes do jogador, lembrando que a expulsão, aos 61 minutos do jogo disputado em Dublin, foi a primeira de Cristiano Ronaldo "em mais de 200 jogos pela seleção, o que é absolutamente notável e prova o comportamento sempre exemplar do jogador".



De acordo com a mesma fonte, "a FPF está convicta de que estes argumentos são atenuantes mais do que suficientes para convencer a FIFA de que Cristiano Ronaldo não merece ser castigado com mais do que uma partida de suspensão".



Cristiano Ronaldo foi dispensado na sexta-feira dos trabalhos da seleção nacional, que no domingo defronta a Arménia, no Porto, na sexta e última jornada do Grupo F, de apuramento para o Mundial2026.



Caso o jogador do Al Nassr seja punido com mais do que um jogo de suspensão poderá, se Portugal garantir a qualificação direta, falhar encontros da fase final do Mundial2026, que se disputa entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.



Na quinta-feira, em Dublin, Cristiano Ronaldo foi expulso, pela primeira vez ao serviço da seleção portuguesa de futebol, ao fim de 226 jogos, depois de o árbitro sueco Glenn Nyberg lhe ter mostrado um cartão vermelho direto, na sequência de uma agressão em O'Shea.



Num jogo em que poderia ter garantido o nono apuramento e sétimo consecutivo para fases finais de Mundiais, Portugal foi derrotado pela República da Irlanda por 2-0, com um 'bis' de Troy Parrott.







