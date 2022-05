Afonso Sousa coloca pressão na seleção sub-21

”, afirmou o jogador da B SAD, em conferência de imprensa.A época que terminou foi produtiva para o jovem jogador de 22 anos, com três golos e duas assistências em 34 encontros na I Liga. Contudo, o clube lisboeta acabou por ser despromovido ao segundo escalão, um desfecho que parece já ter sido ultrapassado.”, apontou.O filho do antigo jogador Ricardo Sousa, atual treinador do Mafra, e neto do ex-futebolista António Sousa, confessa que é o pai que acaba por seguir mais de perto as suas prestações.“Acho que é o meu pai. O meu avô é uma pessoa que fala pouco, só fala quando acha que tem de dar opinião. O meu pai é uma pessoa que critica muito, é difícil dar um elogio, mas isso é bom e faz-me crescer”, contou.Para os confrontos com a Bielorrússia, Liechtenstein e Grécia, a equipa comandada por Rui Jorge tem de “”, segundo o médio, para ganhar os três jogos que restam e marcar presença no Europeu.Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem em junho a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do Grupo 4:





Os primeiros posicionados de cada grupo apuram-se diretamente, enquanto os segundos disputam um "play-off".