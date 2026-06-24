Alireza Faghani designado para o Portugal-Colômbia

Alireza Faghani, de 48 anos, terá como auxiliares os compatriotas George Lakrindis e Andrew Lindsay, enquanto a função de quarto árbitro vai recair sobre o hondurenho Saíd Martínez. A FIFA não divulgou ainda a equipa de arbitragem para a partida do estádio Hard Rock, em Miami Gardens, com início às 19:30 (00:30 de domingo em Lisboa).



Natural de Irão e árbitro internacional desde 2008, Alireza Faghani vai dirigir o segundo jogo no Mundial2026, depois de ter sido o juiz do encontro entre a França e o Senegal, da ronda inaugural do Grupo I, que terminou com a vitória da seleção francesa, por 3-1.



O juiz australiano vai arbitrar pela terceira vez um encontro da equipa das ‘quinas’, depois do empate 0-0 com o Chile, nas meias-finais da Taça das Confederações (derrota por 3-0 no desempate por grandes penalidades), em 2017, e do triunfo por 2-0 sobre o Uruguai, na fase de grupos do Mundial2022.



A seleção portuguesa, que se estreou no torneio com um empate 1-1 com República Democrática do Congo, em 17 de junho, e goleou o Uzbequistão por 5-0, na terça-feira, ocupa o segundo lugar do Grupo K, com quatro pontos, menos dois relativamente à líder Colômbia, que já garantiu a qualificação para os 16 avos de final.



O confronto com os colombianos vai decidir o vencedor do agrupamento, uma vez que Portugal detém três pontos de vantagem sobre a seleção africana, terceira classificada (o Uzbequistão ainda está em ‘branco’), e está praticamente apurado para a fase a eliminar, na pior das hipóteses como um dos melhores terceiros colocados.



(Com Lusa)