Alvalade com lotação esgotada para o Portugal-Nigéria

"Todos os bilhetes disponibilizados no site da FPF e todos os que foram colocados à venda nas lojas Continente foram vendidos, o que significa que haverá casa cheia em Alvalade", pode ler-se na nota da FPF a dar conta da venda de todos os bilhetes disponibliazdos para o jogo.

O jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria, de José Peseiro, está agendado para quinta-feira, às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.