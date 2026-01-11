Andebol. Portugal vence Torneio Internacional de Espanha ante a anfitriã

Os lusos ergueram a 50.ª edição do troféu num jogo em que os últimos 10 minutos lhes permitiram inverter a toada de domínio espanhol e vencer, a cinco dias do arranque do Euro2026, em que se estrearão no Grupo B diante da Roménia, em Herning, na Dinamarca.



Os espanhóis entraram a marcar primeiro, por Agustin Casado, e o jogo foi sendo levado em toada equilibrada, com os espanhóis quase sempre na frente, por um ou dois, no primeiro tempo, que chegou ao fim com 16-14 no placar, fruto também de várias defesas do guardião espanhol, Sergey Hernández.



Os ‘vizinhos’ ibéricos chegaram a ter seis golos de diferença, mas a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira foi reduzindo no mercador até Rui Silva empatar a partida (29-29), à entrada para o 54.º minuto de jogo.



A dois minutos do fim, Portugal vencia já por dois golos e foi gerindo a vantagem, com três golos de diferença no final, coroando Martim Costa como melhor jogador da final, com sete golos marcados.



Portugal, que conta como melhor resultado no Europeu o sexto lugar alcançado em 2020, estreia-se no Euro2026 diante da Roménia, em 16 de janeiro, seguindo-se o confronto com a Macedónia do Norte, dois dias depois, e a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, no dia 18, com todos os jogos a serem disputados na cidade dinamarquesa de Herning.