Antevisão da 20.ª jornada da I Liga





(Com Lusa)

Na ronda que antecede o clássico entre 'dragões' e 'leões', no Dragão, o FC Porto entra nesta ronda com sete pontos de avanço sobre o Sporting, segundo classificado, e 10 sobre o Benfica, terceiro, que atua nesta jornada em casa do Tondela, penúltimo classificado.A equipa do italiano Francesco Farioli vai tentar em Rio Maior, que continua a ser a casa emprestada ao Casa Pia, o 12.º triunfo seguido na I Liga, no encontro que fecha a ronda na segunda-feira, um dia depois de Sporting e Benfica terem entrado em campo.No primeiro duelo no campeonato com o Casa Pia, no Dragão, o FC Porto obteve a sua maior vitória na prova até agora, com um 4-0.Antepenúltimo classificado, o Casa Pia ainda procura a primeira vitória sob o comando do novo técnico Álvaro Pacheco, depois de ter desperdiçado uma vantagem de três golos frente ao AVS (3-3) na última jornada.Os ‘dragões’ vão assim estar no domingo a torcer por um deslize do Sporting na receção ao Nacional, já que os madeirenses aparecem em Alvalade motivados pelos 4-0 impostos ao Rio Ave na última ronda, na maior vitória da temporada.Após o feito alcançado a meio da semana, com o triunfo sobre o Ahletic Bilbau, por 3-2, que ditou o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador Rui Borges vai ter Gonçalo Inácio em dúvida, já que o central saiu lesionado do embate frente aos espanhóis, e defronta os madeirenses com a noção de que Luis Suárez, o grande goleador da equipa, poderá falhar a visita ao FC Porto caso veja um cartão amarelo.Também de ‘ressaca’ da ‘Champions’, em que alcançou a passagem ao play-off ao vencer os também espanhóis do Real Madrid por 4-2, com o golo que ditou o apuramento a surgir no último lance do jogo, o Benfica entra em mais uma ronda da I Liga com a obrigação de vencer, isto se ainda quiser sonhar com uma possível reentrada na luta pelo título.Um triunfo no campo do Tondela e esperar algum deslize dos principais rivais é fundamental para a formação de José Mourinho poder capitalizar o resultado do clássico da próxima ronda, em que terá a possibilidade de se aproximar de um ou até dos dois primeiros classificados.A equipa do italiano Cristiano Bacci vem de três derrotas seguidas na I Liga e esta época já viveu dois desaires por 3-0 com os ‘encarnados’, ambas no Estádio da Luz, uma no campeonato e outra na Taça da Liga.Entre os recordes negativos, o AVS, lanterna-vermelha, volta a tentar somar a primeira vitória nesta edição da I Liga (cinco empates e 14 derrotas) na receção ao Sporting de Braga, que vai à Vila das Aves com o objetivo de reforçar o quarto posto.A jornada começa na sexta-feira com o dérbi minhoto entre o Vitória de Guimarães, nono, com 25 pontos, e o Moreirense, que segue no surpreendente sexto lugar, com 30, no estádio D. Afonso Henriques.Vitória de Guimarães – Moreirense, 20:45Santa Clara - Estoril Praia, 15:30Rio Ave – Arouca, 18:00Alverca - Estrela da Amadora, 20:30Gil Vicente – Famalicão, 15:30Sporting – Nacional, 18:00Tondela – Benfica, 20:30AVS - Sporting de Braga, 18:45Casa Pia - FC Porto, 20:45