Bárbara Lopes deseja estrear-se em Wembley

“Está tudo muito entusiasmado e vai ser muito bonito. Gostava de me estrear em Wembley ou aqui no nosso Portugal (diante da Bélgica). Queremos manter-nos na Liga A da Liga das Nações, mas temos dois adversários muito difíceis”, começou por dizer a defesa do Torreense, em conferência de imprensa.



A central, de 23 anos, não teme a campeã europeia e deixou claro que a equipa das quinas está a preparar-se para contrariar o favoritismo da seleção dos "três leões", no desafio da quinta jornada.



“A equipa está confiante. Estamos a trabalhar para isso e a construir essa confiança. A importância que tem o jogo é mais uma razão para estarmos confiantes e trabalharmos. Queremos dar sempre o melhor por Portugal e termos uma boa exibição”, manifestou.



As duas pesadas derrotas com a campeã mundial Espanha, nas últimas duas rondas (4-2 e 7-1), permitiu às lusas “aprender e tirar os aspetos bons e menos bons para que não volte a acontecer”, segundo a defesa, que nesta temporada ajudou o emblema de Torres Vedras a conquistar a Taça de Portugal, frente ao Benfica (2-1).



Olhos postos no futuro



Com os olhos postos na convocatória para a fase final do Euro2025, que vai decorrer na Suíça, entre 2 e 27 de julho, Bárbara Lopes defendeu que só aproveitando “todos os momentos para crescer” será possível constar na lista do selecionador Francisco Neto.



“Considero que esta época já está a ser muito positiva, mas obviamente que ambiciono muito chegar a esses palcos e a esse Europeu. Vou aproveitar todos os momentos para crescer, ser melhor jogadora e que um dia eu esteja presente nessa convocatória”, terminou.



Portugal contabiliza quatro pontos, no terceiro posto do grupo A3 da Liga das Nações, atrás da campeã europeia Inglaterra, com sete, e da Espanha, que lidera com nove, e à frente da Bélgica, que soma três.



Após a quinta jornada, a equipa das quinas termina a participação na prova na terça-feira, recebendo a Bélgica, pelas 18h00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.