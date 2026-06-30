Bernardo Silva reconhece que Martínez tem de fazer "escolhas difíceis"

"Somos muitos e todos vimos para o mesmo. Todos temos ambição de jogar e o treinador tem a missão difícil de escolher. Claro que quero fazer parte, contribuir, mas estou pronto para ajudar, seja cinco minutos ou no balneário", disse, em conferência de imprensa que decorreu no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Portugal terminou o Grupo K na segunda posição, atrás da Colômbia, e vai agora enfrentar a Croácia nos 16 avos de final, num jogo agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.

Bernardo Silva foi titular no empate com a República Democrática do Congo (1-1), suplente utilizado com o Uzbequistão (5-0) e não utilizado com a Colômbia (0-0), mas garantiu que o seu trabalho é estar pronto para jogar quando o treinador assim o entender.

"Não é o meu trabalho discutir as opções do selecionador. Temos muita qualidade, todos os jogadores querem ajudar e fazer parte e o treinador tem de fazer escolhas difíceis. Quando não nos toca a nós, cabe fazer o melhor, apoiar, treinar bem e estar prontos para a oportunidade quando ela surgir", referiu.

O médio, que vai alinhar no Real Madrid, de José Mourinho, após nove temporadas no Manchester City, abordou ainda as críticas de que a seleção das `quinas` tem sido alvo, frisando que os jogadores já estão habituados.

"Estamos habituados, o futebol é um jogo que envolve muita paixão e representamos toda uma nação. Entendemos, eu tenho muitos anos de futebol e estou habituado. Enquanto jogadores, queremos tentar equilíbrio e estabilidade, não estar lá em cima e cá em baixo. Temos de perceber o que falhou, melhorar, mas queremos estabilidade", salientou.

Bernardo Silva destacou que um Mundial é uma competição difícil para todas as seleções, mas garantiu que a equipa lusa está a dar o seu melhor e que, apesar de existirem coisas a melhorar, o grupo está confiante.

"Temos a ambição de fazer as coisas bem, sabendo que existem outras seleções com as mesmas ambições. Mas eu acredito muito na seleção", atirou.

Em relação à posição em que se sente melhor no relvado, no meio ou mais nas alas, Bernardo Silva explicou que já alinhou em diferentes lugares ao longo da carreira, mas confessou que as suas características o levam mais para o meio.

"Durante a carreira joguei em muitos sítios diferentes. As minhas características naturais levam mais para um sítio, mas em muitos momentos da carreira joguei em outras posições. Estou preparado para jogar em todas, ajusto-me mais ao meio-campo, mas estou aqui para ajudar", defendeu.

A terminar, o médio de 31 anos e que soma 111 internacionalizações, com 14 golos, recusou falar sobre a transferência para o Real Madrid, garantindo que o seu foco é apenas Portugal.

"Perguntas sobre o Real não vou responder. Este contexto é demasiado importante. Estou feliz com a mudança, mas focado na seleção. Tenho o meu foco total no meu país e na seleção", concluiu.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.