Bruno Coelho fala em confiança máxima para duelo com Macedónia do Norte

"Temos analisado o adversário, é uma equipa intensa e que tem algumas individualidades fortes no 'um contra um'. Temos de estar alerta para as transições ofensivas deles que nos podem causar dificuldades. Queremos finalizar os nossos ataques para tentar impedir as transições ao nosso adversário. Não podemos facilitar em nada, isso nem se coloca. Queremos entrar fortes neste primeiro jogo, queremos ser Portugal durante os 40 minutos", lançou o ala luso.



A equipa das 'quinas' chegou hoje à capital da Macedónia do Norte, Skopje, e já treinou no Sports Center Jane Sandanski, onde enfrenta a Macedónia do Norte em jogo relativo à terceira ronda desta etapa de apuramento.



"O grupo está confiante e entusiasmado. Isto é um grupo fantástico, cada vez que há uma convocatória da seleção nacional começamos logo a falar nos momentos em que vamos estar juntos. É sempre um motivo de grande alegria e orgulho estar aqui. São mais dois jogos que queremos vencer e o nosso objetivo passa por aí", acrescentou.



O reencontro está marcado para 05 de fevereiro, em Odivelas, pelas 19:00, em partida da quarta jornada.



"Nota-se claramente uma evolução na Macedónia do Norte desde o primeiro confronto em 2011. As equipas, no geral, estão mais desenvolvidas e têm melhores condições de trabalho também. Resta-nos impor a nossa qualidade e não permitir nada ao adversário", concluiu o atleta.



Portugal lidera o Grupo 7 de qualificação para o Europeu, com seis pontos, mais três do que os Países Baixos. Andorra e Macedónia do Norte seguem com um ponto cada.



Os vencedores de cada agrupamento vão juntar-se aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Europeu. Os oito melhores segundos classificados terão de passar por um play-off, agendado para setembro de 2025.



A fase final do Campeonato da Europa de 2026 será organizada por Letónia e Lituânia e vai decorrer entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.